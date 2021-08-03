Ayçiçek balının teneke fiyatı 585 lira olarak belirlendi
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Ayçiçek balının teneke fiyatı 585 lira olarak belirlendi

Ayçiçek balının teneke fiyatı 585 lira olarak belirlendi
Anadolu Ajansı / Sedat Kara - Haberler | Güncel

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, ayçiçek balının teneke fiyatının 585 lira olarak belirlendiğini söyledi.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, ayçiçek balının teneke fiyatının 585 lira olarak belirlendiğini söyledi.

Şahin, Hayrabolu ilçesinde belediye önünde düzenlenen "Trakya 17. Geleneksel Bal Maliyetleri" olağan toplantısında yaptığı konuşmada, her zaman üreticinin yanında olduklarını belirtti.

2020 yılında Türkiye'de yaklaşık 6,5 milyon dekar alanda ayçiçeği balı üretildiğini anlatan Şahin, "585 liranın altında satılacak bir teneke bal üreticiyi zarar uğratır. Üreticilerin 585 liranın altında bal satmamalarını öneriyorum." dedi.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan da Hayrabolu'nun bal üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

Ayçiçek balının teneke fiyatı 585 lira olarak belirlendi
Ayçiçek balının teneke fiyatı 585 lira olarak belirlendi
Ayçiçek balının teneke fiyatı 585 lira olarak belirlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara

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