Ayçiçeği, yağ üretimi için dört şehirde destek kapsamına alındı

Ayçiçeği yağı tedariğinde yaşanan sorunlar ve fiyat artışlarına çözüm arayışları sürerken Cumhurbaşkanı kararıyla dört ilin yedi ilçesinde yağlık ayçiçeği ekimi, desteklenecek ürünler listesine eklendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre Aydın Efeler, Köşk, Sultanhisar ve Yenipazar, Karabük Eskipazar, Kütahya Domaniç ile Sivas Hafik ilçelerinde yağlık ayçiçeği ekimi Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında teşvik edilecek.

Karar çerçevesinde, 2021 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlarına göre buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünlerine bir defaya mahsus olmak üzere dekar başına 50 TL ek girdi desteği sağlanacak.

'Rusya'dan yola çıkan gemiler 15 Mart ve 17Mart'ta geliyor'

Diğer yandan Rusya'dan yola çıkan ayçiçek yağı yüklü dört geminin 15-17 Mart tarihlerinde Türkiye'de olacağı açıklandı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından yaptığı duyuruda, Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6099 ton ayçiçek yağı yüklü geminin, Kerch kanalını geçerek seyre başladığını ve 15 Mart'ta Mersin'de olacağını açıkladı.

Ayçiçek yağı yüklü diğer üç geminin ise Rostov Limanı'ndan kalkış yaptığı ve 17 Mart'ta Türkiye'ye varacağı bilgisine yer verildi.

Transit ticaret yasağı

Ticaret Bakanlığı da dün dağıtım bölgelerine gönderdiği yazı ile aralarında mercimek, nohut, buğday, arpa, çavdar, ayçiçeği yağı ve tohumunun da olduğu ürünlere yurt dışına transit ticaret yasağı getirdi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra bu ülkelerin ana tedarikçileri olduğu ayçiçeği ve hububat gibi ürünlerde fiyatlardaki artış hızlanmış ve stoklarla ilgili endişeler artımıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati hafta başında Türkiye'nin "hiçbir şey yapılmasa bile" Temmuz'a kadar yetecek ayçiçek yağı stoğu bulunduğunu söylemişti.

Nebati, "Türkiye'de sanki bir yokluk, yoksulluk varmış gibi operasyon çekenlere, bizim de Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak net bir şekilde operasyon çekeceğimizi herkes bilsin" demişti.

Sanal marketlerdeki ayçiçek yağı fiyatlarında ve vatandaşlar tarafından sosyal medyada paylaşılan bazı fiyat etiketlerinde, 5 litrelik yağ fiyatlarının 250-350 liraya çıktığı görülüyor.

Yine sosyal medyada paylaşılan bazı videolarda, ayçiçek yağı fiyatlarına daha fazla zam geleceğine dair beklentiler sebebiyle vatandaşların marketlere akın ettiği görüntüler yer almıştı.

Dünya tahıl ticaretinde önemli bir yere sahip Ukrayna ve Rusya, dünyadaki toplam buğday ihracatının yüzde 30'unu, arpanın yüzde 31'ini, ayçiçeğin ise yüzde 32'sini karşılıyor.