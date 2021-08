Ayça Damgacı kimdir? Ayça Damgacı hayatı ve biyografisi! Ayça Damgacı kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Ayça Damgacı, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Ayça Damgacı hakkında merak edilenler. Ayça Damgacı hayatı ve biyografisi. Ayça Damgacı kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ayça Damgacı merak konusu oldu. İşte Ayça Damgacı hakkında merak edilen Ayça Damgacı kimdir, Ayça Damgacı hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

AYÇA DAMGACI KİMDİR?

Doğum tarihi: 1973

Kaç yaşında: 48 yaşında

Nereli: İstanbul

Ayça Damgacı (d. 1973, İstanbul), tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. Başından geçen olaylara dayanan, senaryosunu yazdığı ve başrolünü oynadığı 2008 yapımı Gitmek filmiyle tanınır. İktisat okumaktan vazgeçti ve oyuncu olmaya karar verdi. Önce Şahika Tekand Oyunculuk ve Sanat Stüdyosu'na devam etti. Ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Tiyatro Oyunevi kadrosuna katıldı. Ayrıca Göçebe Şarkılar adlı bir grupta solistlik yapıyor. Oyuncu 2013–2015 yıllar arasında Star TV'de yayınlanan Aramızda Kalsın adlı dizide Hatçik karakterini canlandırmıştır. Oyuncu 2015-2016 sezonunda O Hayat Benim kadrosuna dahil oldu. 2018 yılından itibaren Avlu dizisinde Hasret rolünü canlandırıyor.

HAMA ALİ VE "GİTMEK"

Damgacı 2001 yazında tanıştığı Kuzey Iraklı Kürt yönetmen Ravin Asaf'tan film teklifi aldı. Saddam Hüseyin döneminde yağmalanan köylerden birinin hikâyesini anlatan Sarı Günler adlı bu filmde oynamayı kabul etti. Adıyaman'daki sette Kuzey Iraklı oyuncu Hama Ali Khan'la tanıştı. Birbirlerine âşık oldular. Ancak Khan'ın Türkiye'de kalma izni film süresiyle sınırlıydı. Çekimlerin ardından Irak'a döndü. Çift bundan sonra telefonlaşmaya ve mektuplaşmaya devam etti. Bir süre sonra Damgacı, Khan'ın yanına, savaş halindeki Irak'a gitmeye karar verdi. Irak sınırını geçemeyen Damgacı ile Khan sonunda İran'da buluştu.

Khan'la tanıştıkları zaman İstanbul'daki arkadaşlarına ondan "tam bir Kürt Marlon Brando" diye söz eden Damgacı, hikâyelerinden yola çıkarak yazdığı senaryoya da Gitmek: My Marlon and Brando adını verdi. Filmi, senaryoyu Damgacı'yla birlikte yazan ve Tiyatro Oyunevi'nde oyuncu yönetmenliği yapan Kürt yönetmen Hüseyin Karabey çekti. Film ilk kez Rotterdam Film Festivali'nde seyirciyle buluştu.