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Ayça Çağla Altunkaya'nın yeni kankasını görenler şaştı kaldı

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Ayça Çağla Altunkaya'nın yeni kankasını görenler şaştı kaldı

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, Survivor'da yarışan o ismin sevgilisiyle kanka oldu. İşte detaylar...

Survivor Berkan Karabulut ve sevgilisi Lale Onuk paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. İkili, son olarak yakın arkadaşları Cemal Can ile birlikte Acun Ilıcalı'nın uçağında kendilerine yer buldu.

Eski Survivor yarışmacısı Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk ve Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın kanka olduğu ortaya çıktı.

GECE BOYUNCA DANS ETTİLER

Acun Ilıcalı da birlikte bir selfie'yi paylaşarak dikkat çekti. Berkan Karabulut paylaşımında "Anlık planların hastasıyız" dedi. Ekip hep birlikte Antalya'ya bir DJ performansını dinleyemeye gitti.

Onuk ve Altunkaya'nın yakınlığı ve gece boyunca birlikte dans etmesi gözlerden kaçmadı.

"AYÇA'NIN TATLI DİLİ BENİ MUTLU EDİYOR"

Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda ilişkisi hakkında "Beni mutlu ediyor. sağ olsun. Düşünceli, nazik ve çok zeki de buluyorum bu arada. Aynı dili konuştuğumuzu düşünüyorum. Herkesle çok yüksek iletişim kurabilen birisi de değilim. Onun tatlı dilli ve değişken muhabbetlere açık olması ve kendini geliştirmesi çok mutlu ediyor beni." demişti.

Ayça Çağla Altunkaya'nın yeni kankasını görenler şaştı kaldı

Ayça Çağla Altunkaya'nın yeni kankasını görenler şaştı kaldı

Ayça Çağla Altunkaya'nın yeni kankasını görenler şaştı kaldı

Ayça Çağla Altunkaya'nın yeni kankasını görenler şaştı kaldı

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Haber: Ayça Çağla Altunkaya'nın yeni kankasını görenler şaştı kaldı - Haberler Magazin
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