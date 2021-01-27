Aybüke Pusat kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne iş yapmaktadır? Aybüke Pusat filmleri nedir?

Aybüke Pusat kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne iş yapmaktadır? Aybüke Pusat filmleri nedir? Aybüke Pusat hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

AYBÜKE PUSAT KİMDİR?

Aybüke Pusat, 25 Şubat 1995 yılında Ankara'da doğan Türk dizi oyuncusudur. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünden mezundur. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümüne devam etmiştir. 2014 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncü olmuştur. İlk rol aldığı yapım olan Medcezir dizisinde Elif karakteriyle televizyon kariyerine başlamıştır. Daha sonra O Hayat Benim ve Familya dizilerinde rol almıştır. 2017 yılında Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç ve Mehmet Özgür ile birlikte Söz dizisinde rol almıştır.

FİLMOGRAFİ

Medcezir

O Hayat Benim

Familya

Söz

Şahin Tepesi

Her Yerde Sen

50m2