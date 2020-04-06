Aybüke Pusat, Gillette Venus'ün marka elçisi oldu Gelişmiş bakım ürünleriyle kadınların tıraş deneyimini kusursuzlaştıran Gillette Venus'ün Türkiye'deki ilk marka elçisiyetenekli oyuncu Aybüke Pusat oldu.

Her zaman iyi bir tıraş deneyimi için ürünlerini geliştirerek kadınların konforunu ön planda tutan Gillette Venus'ün, Türkiye'deki ilk marka elçisiyetenekli oyuncu Aybüke Pusat oldu.& ; Sürekli kamera karşısında olan ve zamanla yarışan genç oyuncu,zahmetsiz ve pratik bir uygulama ile kusursuz görünüme ulaştığınıanlatıyor ve her gün pürüzsüz bir cildin sırrınıveriyor: Gillette Venus Comfortglide Breeze! Gillette Venus'ün Türkiye'deki ilk marka elçisi olduğu için gurur duyduğunu belirten Pusat, "Uzun yıllardır severek kullandığım Gillette Venus'ün Türkiye'deki ilk marka elçisi olduğum için çok mutluyum. Çoğu kadın genç yaşta, ciltte birçok probleme yol açan geleneksel uygulamalar ile tüy alma yöntemlerideniyor ve bu serüven hüsranla sonuçlanabiliyor. Ben de özellikle bu noktada genç kadınlarımızaher gün pürüzsüz bir cildin sırrını paylaşmak için böyle bir iş birliğine imza attım. Benim sırrım: Hayatımı kolaylaştıran, iyi hissetmemi sağlayan ve banayumuşak bir cilde sahip olma imkanını sunan Gillette Venus Comfortglide Breeze" ifadelerine yer verdi.& ; Sert kimyasallardan ve kötü kokulardan uzak, nazik bir uygulama olanağı sağlayan; tüylerinizi alırken bir yandan da ölü derilerden arındıran, cildi kayganlaştıran jel barlarıyla da ipek gibi yumuşak bir cilde sahip olma imkanı sunan Gillette Venus Comfortglide Breeze ile anında mükemmel pürüzsüzlük elinizin altında. Suda aktifleşen jel barları ve 3 bıçaklı oynar başlığı sayesinde %100'e kadar pürüzsüzlüğün tadını sonuna kadar çıkarabilirsiniz.& ;