Ayberk Atilla kimdir? Ayberk Atilla nereli, neden öldü?

21.01.2020 05:00 | Son Güncelleme: 21.01.2020 05:00

Ayberk Atilla filmleri ve dizileri ile büyük beğeni toplamıştı. 1946 yılında İstanbul'da doğan oyuncu, mesane kanseri nedeniyle 2017 yılında yaşama veda etti. Naaşı Karacaahmet Mezarlığına defnedildi. Ayberk Atilla hayatı hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde...

AYBERK ATİLLA KİMDİR?

Başarılı oyuncu Atilla 18 Eylül 1946 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olarak hayatına devam eden Ayberk Atilla, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

Sanat hayatına 1967 yılında Lale Oraloğlu Tiyatrosu'nda başladı. Sırasıyla Münir Özkul Tiyatrosu, Altan Karındaş Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Üç Maymun Kabare, Enis Fosforoğlu Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda yer aldı. Sinema ve dizilerde rol alan Atilla, bir süre sonra yeniden tiyatroya dönerek, BKM Oyuncuları kadrosuna dahil oldu. 2013 yılında Dilek Türker-Tiyatro Ayna oyuncusu oldu.

MESANE KANSERİ NEDNEİYLE YAŞAMINI YİTİRDİ

Atilla, 12 Ocak 2017 tarihinde kanser hastalığı ile mücadeleye başladı. İBB Şehir Tiyatroları'nda Komik-i Şehir Naşit Bey Oyunu'nun provalarındayken hastaneye kaldırıldı.Tedavi gördüğü mesane kanseri nedeniyle 21 Ocak 2017 tarihinde 70 yaşında hayatınıo kaybetti ve Cenazesi Karacaahmet Mezarlığına defnedildi.

DİZİLERİ - FİLMLERİ

Kiralık Aşk (2015-2017)

Seksenler (2012-2017)

Hükümet Kadın 2 (2014)

Hükümet Kadın (2013)

İbreti Ailem (2012)

Leyla ile Mecnun (2012)

Huzurum Kalmadı (2011)

Babam Sağolsun (2011)

Pulsar (2009)

Neşeli Hayat (2009)

Peri Masalı (2008)

Sevgili Düşmanım (2008)

Gönül Salıncağı (2007)

Kabadayı (2007)

Kötüler Konağı (2007)

Pardon Yani (2006)

Kiralık Oda (2006)

Rüya Gibi (2006)

Bir Demet Tiyatro (2006)

Tadımız Kaçmasın (2005)

Organize İşler (2005)

Hürrem Sultan (2003)

Güneş Yanıkları (2000)

Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? (1999)

Konu Komşu (1999)

5 Maymun Çetesi (1999)

Dış Kapının Mandalları (1998)

Bir Demet Tiyatro (1997)

Baskül Ailesi (1997)

Hastane (1993)

Evlere Şenlik (1993)

Zeki Metince (1992)