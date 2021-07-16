Ayazma Camii ve Külliyesi'nin temeli atıldı
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Ayazma Camii ve Külliyesi'nin temeli atıldı

İhlas Haber Ajansı / Murat Horoz - Haberler | Güncel

Ayazma Camii ve Külliyesi'nin temeli atıldı Ayazma Camii ve Külliyesi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Ayazma Camii ve Külliyesi'nin temeli atıldı

İSTANBUL - Ayazma Camii ve Külliyesi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Gerçekleştirilen törene Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç ile Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de katıldı.

Kağıthane'de Ayazma Camii ve Külliyesi temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ile Kağıthane İlçe Müftüsü Ramazan Tekin katıldı. Törende Vadi İstanbul Camii İmamı Fatih Bora'nın Kuran-ı Kerim Tilaveti okudu. Ardından dualar eşliğinde caminin temeli atıldı.

Açılış töreninde konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Temel atma törenine hoş geldiniz sefa getirdiniz. Bizim uzun süreden beri her hafta Cuma saat 14.00' te Kağıthane'de hep açılış var. Bugün de az önce açılıştayken hep açılış yaptık hiç temel atma töreni yapmadık demiştik ama buradaki camiimiz çok kıymetli. Hamdolsun temel atma seviyesini de geçtik neredeyse. Arkadaşlarımız geçen hafta dediler ki başkanım temel atacaksak yapalım, yoksa biz yapmaya devam edeceğiz diye. Ben de dedim artık bir temel atma töreni düzenleyelim. Bayramdan sonra da artık camiimiz üst katlara doğru çıkmaya devam eder inşallah. Bu camiimiz çok kıymetli çünkü burası planlarda camii alanı olan aynı zamanda da geçmişte camii yapılan bir bölgeydi. Kuran kursu vardı burada. Biz burayla ilgili depreme dayanıksız bina raporları doğrultusunda da hızlı bir şekilde göreve geldikten sonra tahliyesini yapıp gerekli işlemleri gerçekleştirdik. Burada camii vardı yerine yine camii yapıyoruz hamdolsun. Aynı zamanda kütüphanesi, gençlik merkezleri ve yine altında otoparkıyla beraber ilçemizin tüm kollarına cevap verecek şekilde güzel bir külliye yapıyoruz. Şimdiden Kağıthane ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun diyorum" dedi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in konuşmasının ardından, İlçe Müftüsü Ramazan Tekin'in dualar okudu. Ardından temelin atılmasıyla tören son buldu.

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Ayazma Camii ve Külliyesi'nin temeli atıldı
Ayazma Camii ve Külliyesi'nin temeli atıldı
Ayazma Camii ve Külliyesi'nin temeli atıldı
Ayazma Camii ve Külliyesi'nin temeli atıldı
Ayazma Camii ve Külliyesi'nin temeli atıldı
Ayazma Camii ve Külliyesi'nin temeli atıldı
Ayazma Camii ve Külliyesi'nin temeli atıldı
Ayazma Camii ve Külliyesi'nin temeli atıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Horoz

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