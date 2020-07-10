TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ayasofya'da ne zaman namaz kılınacak?" sorusuna yanıt verdi
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FLASH HABER: Ayasofya, 86 yıl sonra ibadete açıldı. Vatandaşlar caminin önünde toplanmaya başladı. Canlı Aktarıyoruz...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ayasofya'da ne zaman namaz kılınacak?" sorusuna yanıt verdi

Danıştay'ın kararı sonrası Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Ayasofya resmen ibadete açıldı. Kararla ilgili konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ayasofya'da namaz kılma konusunda önümüzdeki hafta cumaya kadar adım atılacağını söyledi.

10.07.2020 17:30 | Son Güncelleme: 10.07.2020 17:54

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın müze camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da imzaladığı kararnameyle Ayasofya Diyanet'e devredildi ve resmen cami oldu.

Ayasofya'nın resmen ibadete açılmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, açıklamalarda bulundu.

"AYASOFYA CAMİ OLARAK İBADETE AÇILMIŞ OLDU"

Danıştay'ın kararı sonrası Ayasofya'nın cami olarak ibadete açıldığını belirten Şentop, "Cumhurbaşkanımızın yayınlamış olduğu kararname ile uygulamaya dair bir işlem bu. Bununla da bütün camilerin yönetiminde olduğu gibi Ayasofya'nın cami olarak yönetimi de Diyanet İşleri Başkanlığı'na verilmiş oluyor" dedi.

"TARİHİ BİR OLAY"

Mustafa Şentop, Ayasofya'nın ibadete açılmasını tarihi bir olay olarak nitelendirdi ve "Ayasofya bizim kuşağımızın, bizden önceki birçok kuşağın ideallerinde cami olarak açılması gereken bir yapı olarak her zaman yer almıştır. Hedef olarak, hayal olarak, rüya olarak yer almıştı" dedi.

Şentop, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"AYASOFYA KARARI SON DERECE ANLAMLI"

"Zincirler Kırılsın Ayasofya Açılsın" bizim gençliğimizin en önemli sloganlarından biriydi. O dönemlerin gençlik liderlerinden sayın Cumhurbaşkanımız o yıllarda da büyük gayret gerçekleştiren biriydi. Onun Cumhurbaşkanlığı'nda Ayasofya kararı anlamlı. Danıştay 10'uncu dairesinin başkan ve üyelerini tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımıza kararname için teşekkür ediyorum.

NE ZAMAN NAMAZ KILMAYA GİDECEKSİNİZ?

En kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Ayasofya'da ne zaman namaz kılınacak?' sorusuna yanıt verdi

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