Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları Danıştay'ın bozma kararı ile cami statüsüne dönüştürülen ve daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile ibadete açılan Ayasofya kararına halktan büyük destek geldi. GENAR'ın anketine göre; Ayasofya'nın ibadete açılmasına yüzde 69,5 destek gelirken yüzde 30,5 ise karara destek vermedi.

Bakanlar Kurulu'nun 1934 yılında aldığı karar ile ibadete kapatılarak müze statüsü verilen Ayasofya, Danıştay'ın bozma kararı ile camiye dönüştürüldü. İbadete açılan Ayasofya Camii'nde ilk naman 24 Temmuz'da kılınacak. Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından GENAR araştırma şirketi sahibi İhsan Aktaş, yaptıkları anket sonuçlarını paylaştı. GENAR'ın araştırmasında çoğunluğun Ayasofya'nın açılmasını istediği görüldü. AYASOFYA KARARINA DESTEK YÜZDE 69,5 Ayasofya kararından bir ay önce 15-16 Haziran tarihinde yaptıkları son kamuoyu araştırmasında Türkiye halkının yüzde 69,5'inin Ayasofya'nın ibadete açılmasını desteklediğinin altını çizen GENAR Başkanı Aktaş, bu karara karşı çıkanların oranının yüzde 30,5 olduğunu belirtti. ARAŞTIRMAYI BUGÜN YAPSAYDIK DESTEK DAHA YÜKSEK ÇIKARDI GENAR Başkanı Aktaş, 81 ilde 18 yaş üzeri 2500 kişi ile gerçekleştirilen araştırmadan sonra kamuoyu algısının değiştiğini belirtti ve ekledi: "Araştırmayı bugün yapsaydık Ayasofya'nın ibadete açılmasını destekleyenlerin oranının daha yüksek çıkacağını düşünüyorum. Çünkü kamuoyu desteğinde büyük artış oldu"