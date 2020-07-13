Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları
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Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları

Danıştay'ın bozma kararı ile cami statüsüne dönüştürülen ve daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile ibadete açılan Ayasofya kararına halktan büyük destek geldi. GENAR'ın anketine göre; Ayasofya'nın ibadete açılmasına yüzde 69,5 destek gelirken yüzde 30,5 ise karara destek vermedi.

13.07.2020 23:54 | Son Güncelleme: 14.07.2020 00:15

Bakanlar Kurulu'nun 1934 yılında aldığı karar ile ibadete kapatılarak müze statüsü verilen Ayasofya, Danıştay'ın bozma kararı ile camiye dönüştürüldü. İbadete açılan Ayasofya Camii'nde ilk naman 24 Temmuz'da kılınacak. Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından GENAR araştırma şirketi sahibi İhsan Aktaş, yaptıkları anket sonuçlarını paylaştı. GENAR'ın araştırmasında çoğunluğun Ayasofya'nın açılmasını istediği görüldü.

AYASOFYA KARARINA DESTEK YÜZDE 69,5

Ayasofya kararından bir ay önce 15-16 Haziran tarihinde yaptıkları son kamuoyu araştırmasında Türkiye halkının yüzde 69,5'inin Ayasofya'nın ibadete açılmasını desteklediğinin altını çizen GENAR Başkanı Aktaş, bu karara karşı çıkanların oranının yüzde 30,5 olduğunu belirtti.

Ayasofya kararı vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları

ARAŞTIRMAYI BUGÜN YAPSAYDIK DESTEK DAHA YÜKSEK ÇIKARDI

GENAR Başkanı Aktaş, 81 ilde 18 yaş üzeri 2500 kişi ile gerçekleştirilen araştırmadan sonra kamuoyu algısının değiştiğini belirtti ve ekledi: "Araştırmayı bugün yapsaydık Ayasofya'nın ibadete açılmasını destekleyenlerin oranının daha yüksek çıkacağını düşünüyorum. Çünkü kamuoyu desteğinde büyük artış oldu"

NE OLMUŞTU?

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Danıştay'ın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi. Danıştay'ın gerekçesinde Ayasofya'nın tapu belgesinde cami vasfı ile tescilli olduğu, bunun değiştirilemeyeceği kaydedildi. Gerekçede, "Vakıf senedindeki cami vasfı dışında kullanımının ve başka bir amaca özgülenmesinin hukuken mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır" denildi. Bu kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı kararını imzaladı.

İLK NAMAZ 24 TEMMUZ'DA KILINACAK

Kararın Resmi Gazete'de de yayımlanmasının ardından Ayasofya resmen ibadete açıldı. İbadete açılan Ayasofya Camii'nde ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak.

Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları

Manşet

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