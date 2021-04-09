Ayasofya İmamı Boynukalın'ın istifasının perde arkası: Erdoğan süreci en başından beri yakından takip etmiş
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Ayasofya İmamı Boynukalın'ın istifasının perde arkası: Erdoğan süreci en başından beri yakından takip etmiş

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Sosyal medyadan yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'ın istifasının perde arkası gün yüzüne çıktı. Hükümete yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Boynukalın'ın istifasını Cumhurbaşkanı Erdoğan istemiş.

Geçtiğimiz Temmuz ayında ibadete açılan Ayasofya Camii'nde imamlık vazifesini üstlenen Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, dün görevinden ayrılarak üniversitedeki kariyerine devam etme kararı aldığını açıkladı.

İSTİFA METNİNDEKİ 'BİLDİRİ' DETAYI

İstifa sonrası paylaştığı metinde ise "İki gün önce, akademik/ilmi çalışmalarıma daha fazla vakit ayırabilmek için Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ndeki baş imam hatiplik görevimden affımı ve görevlendirmemin sona ermesini istedim. Aldığım kararın bir diğer sebebi ise, milli iradeye karşı pervasızca yayınlanan malum bildiriyle ilgili yorumlarda yalan yanlış kıyaslamalara gidilerek, 'Ayasofya İmamı konuşuyor da biz niye konuşmayalım' gibi hezeyanlara meydan vermemektir." ifadelerine yer verdi.

PAYLAŞIMLARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Boynukalın'ın istifa etmesi ise son dönemde sıklıkla gündeme geldiği konuları akıllara getirdi. Özellikle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla zaman zaman tepki çeken Boynukalın'ın Kadınlar Günü mesajı, Merkez Bankası ve döviz yorumu, İstanbul Sözleşmesi'nin feshi hakkındaki değerlendirmeleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu paylaşımları AK Partili isimlerden başta Özlem Zengin ve Cemil Çiçek olmak üzere birçok isim eleştirmişti.

RENCİDE EDİLMEDEN GÖREVDEN ALINDI

Hükümete yakın kaynakların aktardığına göre; Boynukalın'ın istifasının perde arkasında Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Temmuz ayında görev süresi dolacak olan Boynukalın'la ilgili süreci en başından beri takip eden Erdoğan'ın yaşanan son gelişmelerden sonra görevden alınması talimatını verdiği öne sürüldü. Ancak Cumhurbaşkanı bunu yaparken Boynukalın'ın rencide edilmesini istemedi. Boynukalın'a bir istifa mektubu hazırlaması söylendi ve dün hazırlanan metin kamuoyuna servis edilerek süreç "görevden alma" değil, "görevden af" gibi gösterildi.

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