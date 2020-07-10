Ayasofya için karar bekleniyor: Bölgenin önüne bariyerler konuldu 29 Mayıs'tan bu yana camiye çevrilmesi tekrar gündeme gelen ve Danıştay'ın bugün açıklayacağı öngörülen kararın merakla beklenmesi öncesinde Ayasofya'nın önü bariyerlerle çevrildi.

Danıştay 10. Dairesi'nin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davaya ilişkin kararını açıklaması beklenirken, Ayasofya'nın bulunduğu bölgenin önüne bariyerler konuldu.

YERLİ VE YABANCI MEDYA HABER NÖBETİNDE

Yerli ve yabancı medya kuruluşlarının yanı sıra vatandaşların da bekleyişine devam ettiği Ayasofya'nın girişinin ve çıkışının olduğu bölge bariyerlerle çevrildi. Ayasofya'ya ziyaretçi girişi ise devam ediyor.

Kaynak: AA