Ayasofya için karar bekleniyor: Bölgenin önüne bariyerler konuldu
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Ayasofya için karar bekleniyor: Bölgenin önüne bariyerler konuldu

29 Mayıs'tan bu yana camiye çevrilmesi tekrar gündeme gelen ve Danıştay'ın bugün açıklayacağı öngörülen kararın merakla beklenmesi öncesinde Ayasofya'nın önü bariyerlerle çevrildi.

10.07.2020 14:47 | Son Güncelleme: 10.07.2020 15:57

Danıştay 10. Dairesi'nin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davaya ilişkin kararını açıklaması beklenirken, Ayasofya'nın bulunduğu bölgenin önüne bariyerler konuldu.

YERLİ VE YABANCI MEDYA HABER NÖBETİNDE

Yerli ve yabancı medya kuruluşlarının yanı sıra vatandaşların da bekleyişine devam ettiği Ayasofya'nın girişinin ve çıkışının olduğu bölge bariyerlerle çevrildi. Ayasofya'ya ziyaretçi girişi ise devam ediyor.

Ayasofya için karar bekleniyor: Bölgenin önüne bariyerler konuldu
Ayasofya için karar bekleniyor: Bölgenin önüne bariyerler konuldu
Ayasofya için karar bekleniyor: Bölgenin önüne bariyerler konuldu
Ayasofya için karar bekleniyor: Bölgenin önüne bariyerler konuldu

Kaynak: AA

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Haber Yorumları (2)
ADAMSINIZ.: okuyun bi ezan cuma namazını ayasoyfada kılalım :)
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EF: bir müslüman memlekette cami olarak duran bir mabet niye bu kadar sorun oluyor rus. ermeni fransız elin gavurun uykuları kaçtıda bu içimizdeki şeytanlara ne demeli
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