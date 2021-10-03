Ayasofya-i Kebir Camii'ni 3,5 milyonun üzerinde kişi ziyaret etti - Haberler
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Ayasofya-i Kebir Camii'ni 3,5 milyonun üzerinde kişi ziyaret etti

AA / Hikmet Faruk Başer - Haberler | Güncel

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi İmamı Ferruh Muştuer, Ayasofya-i Kebir Camisi'nin yeniden ibadete açıldığından beri vatandaşların yoğun ilgisi olduğunu ve şimdiye kadar 3,5 milyondan fazla insanın camiyi ziyaret ettiğini söyledi.

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi İmamı Ferruh Muştuer, Ayasofya-i Kebir Camisi'nin yeniden ibadete açıldığından beri vatandaşların yoğun ilgisi olduğunu ve şimdiye kadar 3,5 milyondan fazla insanın camiyi ziyaret ettiğini söyledi.

Muştuer, AA muhabirine Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, Ayasofya-i Kebir Camii'nde imam olarak bir yılı aşkın bir süredir görev yaptığını söyledi.

Ayasofya Camii'nde görev yaptığı için büyük bir mutluluk ve gurur duyduğunu dile getiren Muştuer, "Ayasofya-i Kebir Camii'nde imam olduğum için kendimi şanslı görüyorum. Rabbimize şükrediyoruz. Cenab-ı Hak bize nasip eyledi. Büyüklerimiz de bizi uygun gördüler. O günden bugüne büyük bir zevk ve heyecan içerisinde vazifelerimizi yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Muştuer, Camiler ve Din Görevlileri Haftasının her yıl bir temayla kutlandığını anlatarak, "Bu senenin teması 'vefa' olarak belirlendi. Biz toplumun her zaman yanında olan kesimiz. Onların dini konularda bilgilenmelerini sağlıyor, güzel günlerinde yanlarındayız. Milletimizin bize olan teveccühünün sürmesini hatta daha fazla çoğalarak büyümesini arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"3,5 milyondan fazla insan camiyi ziyaret etti"

Ayasofya-i Kebir Camii'ne yapılan ziyaretler hakkında da bilgi veren Muştuer, şöyle devam etti:

"Ayasofya-i Kebir Camii yeniden ibadete açıldığından beri vatandaşlarımızın yoğun ilgisi var ve bu zamana kadar 3,5 milyondan fazla insan camiyi ziyaret etti. Özellikle cuma, cumartesi, pazar günleri bu ziyaretçi sayısı 30 binleri geçiyor. Cami açıldığı andaki atmosfer ne ise bu durum katlanarak ve çoğalarak bugün de devam ediyor. Camiye ilgi hiç eksilmedi, hiç azalmadı. Dünyanın her yerinden ilgi var. Ayasofya-i Kebir Camii sembol bir mabet, sembol bir eser. Her gün 2, 3 insanın Müslüman olduğuna rehberlik, şahitlik yapıyoruz. Kanada'dan gelen bir insan gözünü Ayasofya'ya dikmiş, İslamiyet'i araştırmış, özümsemiş ve 'İslamiyet'e Ayasofya'da girmek istiyorum' diyor. Avrupa'dan ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelenler resmi nikahtan sonra dini nikahlarını özellikle Ayasofya'da kıymak istiyorlar."

"Pandemiyle alakalı camimizde hiçbir sorun yaşanmadı"

Ayasofya-i Kebir Camii'nde birçok etkinlik düzenlendiğini ifade eden Muştuer, "Geçen seneden bu zamana Diyanet İşleri Başkanlığı ve İstanbul İl Müftülüğümüzün nezdinde bazı konferanslar, icazet merasimleri, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma gibi etkinlikler yapılıyor. Bu etkinlikler artarak devam edecek." dedi.

Muştuer, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cumartesi günleri tefsir ve buhari derslerinin de verildiğini dile getirdi.

Pandemi kurallarının Ayasofya Camii'nde her zaman harfiyen uygulandığının altını çizen Muştuer sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu ana kadar pandemiyle alakalı camimizde hiçbir sorun yaşanmadı. Zaten işaretlenen yerlerde görevlilerimiz camiye gelen cemaatimizi ve turistlerimizi yönlendiriyorlar. Her namazdan sonra caminin içini tamamen boşaltıyoruz, havalandırıyoruz. Haftada bir gün cami dezenfekte ediliyor. Cemaatimiz de kurallara harfiyen uyuyor."

Ayasofya-i Kebir Camii'ni 3,5 milyonun üzerinde kişi ziyaret etti

Ayasofya-i Kebir Camii'ni 3,5 milyonun üzerinde kişi ziyaret etti

Ayasofya-i Kebir Camii'ni 3,5 milyonun üzerinde kişi ziyaret etti

Ayasofya-i Kebir Camii'ni 3,5 milyonun üzerinde kişi ziyaret etti
AA / Hikmet Faruk Başer - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ayasofya-i Kebir Camii'ni 3,5 milyonun üzerinde kişi ziyaret etti - Haberler
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