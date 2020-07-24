Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasına tanıklık için yollara düştüler Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra cuma namazını kılmak ve tarihi ana tanıklık etmek isteyen vatandaşlar, İstanbul genelinden ve farklı şehirlerden ollara düşerek Yenikapı etkinlik alanına geldi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra cuma namazını kılmak ve tarihi ana tanıklık etmek isteyen vatandaşlar, İstanbul genelinden ve farklı şehirlerden ollara düşerek Yenikapı etkinlik alanına geldi.

İl dışından gelen vatandaşlar, otobüslerinden Yenikapı etkinlik alanının girişinde indirildikten sonra polis kontrol noktasına geldi. Burada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ateşleri ölçülen ve maske denetimi yapılanlar daha sonra tarihi ana tanıklık etmek üzere İETT otobüslerine binerek alana doğru hareket etti.

Tekerlekli sandalyeyele kontrol noktasına gelen 82 yaşındaki Mustafa Güdü, AA muhabirine, dün Samsun'dan yola çıkarak tarihi ana tanıklık etmek için İstanbul'a geldiğini söyledi.

Ayasofya'nın çok önemli olduğunu dile getiren Güdü,, "Ayasofya Camisi fetih camisi. Burada 86 yıl sonra namaz kılacak olmanın heyecanını yaşıyorum. Benim için çok önemli, bu yaştan sona bir daha burada ya namaz kılabilirim ya da kılamam. Yolda biraz zorlamdım ama bu hiç önemli değil. Allah nasip ederse yarın Samsun'a döneceğim." dedi.

Ayağından engelli olan ve Maltepe'den yola çıkan Fatih Şentürk ise zorlanarak da olsa yola çıktığını belirterek, "Bu atmosferi yaşamak lazım. Zaten ben gelmeseydim ölürdüm havasızlıktan. Nasip, inşallah yetişeceğim." ifadelerini kullandı.

Ankara'dan gelen görme engelli Sümeyye Damat, çok güzel bir duygu yaşadığını ve herkesin bulunduğu atmosferi yaşamasını istediğini kaydetti.

Ayasofya'nın uzun süreli bir özlemleri olduğunu anlatan ve yorucu yolculuğun bu nedenle pek önemimin kalmadığını anlatan Damat, bugün geri Ankara'ya döneceklerini sözlerine ekledi.

Ankara Mamak'tan gelen 67 yaşındaki Elife Kemer,

Öte yandan Fatih Belediyesi, kontrol noktası girişinde vatandaşlara seccade, dezenfektan ve su dağıttı. Türk Kızılay'ı da meyve suyu, kek ve su ikram etti.

Kaynak: AA