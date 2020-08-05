Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ziyaretçi yoğunluğu sürüyor
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ziyaretçi yoğunluğu sürüyor

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne yerli ve yabancı turistlerin aralarında bulunduğu ziyaretçi yoğunluğu devam ediyor.

05.08.2020 14:58 | Son Güncelleme: 05.08.2020 15:05

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne yerli ve yabancı turistlerin aralarında bulunduğu ziyaretçi yoğunluğu devam ediyor.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni görmek isteyen ziyaretçiler, öğle namazı öncesi polis kontrolünden geçerek camiye alındı. Güvenlik görevlileri, vatandaşları sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda uyardı.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelen çok sayıda ziyaretçinin yoğun ilgisinin olduğu camide, öğle namazı içeride ve dışarıda cemaatin katılımı ile eda edildi. Kılınan öğle namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

Camiye girmek için sırada bekleyen vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Camiyi ziyarete gelenlere de giriş öncesi meydanda Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açılışı şerefine şükür için Hayrat Vakfı tarafından Yasin-i Şerif ücretsiz olarak dağıtıldı.

Yerli yabancı turistlerin yoğun ilgisi sürüyor

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret eden vatandaşlar duygularını AA muhabirine anlattı.

Vatandaşlardan Dursun Boz, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne 2. kez geldiğini belirterek, "Camiye dönüştürüldükten sonra ilk kez geliyorum. Çok eskilere dönüyorum ve insanların neler yaşadıklarını düşünüyorum. Sözlerle duygularımı ifade edemiyorum. Çok duygulu anlar yaşıyorum. Öğle namazına geliyoruz namaz kılıp dua edeceğiz." dedi.

Vedat Uçar ise Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne 3. gelişi olduğunu belirterek, "Çok heyecanlıyız. 86 yıldır beklediğimiz bir şeydi. Şu anda camiye girerken hala tüylerim diken diken oluyor. Çok mutluyuz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz. Bundan sonraki kararların bundan önceki gibi arkasında olacağız. Çok heyecanlıyız ve teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Özbekistanlı Fatima Halikova da çok etkilendiğini ifade ederek, "Özbekistan'dan bayram için İstanbul'a geldik ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni görmek için geldik. Çok güzel cami ve açılmasından dolayı çok memnunuz." dedi.

Vatandaşlardan Bayram Mert ise, "Camimiz, devletimize, milletimize, vatanımıza, bayrağımıza, hayırlı ve uğurlu olsun. Bütün milletin gözü ve kulağı buradadır. Bu gelişmişliğin bir vadisidir. Bu bir güç ve hayaldir ve bu hayaller gerçek olmuştur. Bunu yapanlardan ve emeği geçenlerden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Merve Koçak da "Ankara'dan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ziyaret için geldik. Daha önce de gelmiştik ama yoğunluktan camiye girememiştik. Ailecek camiyi ziyaret edip dua edip döneceğiz. Müslümanlardaki coşku çok güzel. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Yabancı turistler de Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nden çok etkilendiklerini dile getirdi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ziyaretçi yoğunluğu sürüyor

Kaynak: AA

Manşet

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