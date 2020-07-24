Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde namaz öncesi Kur'an-ı Kerim tilaveti Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde namaz öncesi Kur'an-ı Kerim tilaveti Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde açılış programı başladı 86 yıl aradan sonra kılınacak Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde namaz öncesi Kur'an-ı Kerim tilaveti okunuyor.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde namaz öncesi Kur'an-ı Kerim tilaveti

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde açılış programı başladı

İSTANBUL - 86 yıl aradan sonra kılınacak Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde namaz öncesi Kur'an-ı Kerim tilaveti okunuyor.

86 yıl aradan sonra kılınacak Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde açılış programı başladı. Sabah saat 10.00'da sala ve tekbirlerle başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti okunuyor. Türkiye'nin seçkin hafızları, ilk olarak birinci cüzü okurken, ardından Kehf Suresi, Meryem Suresi, Yasin Suresi, Fetih Suresi ile kısa surelerden olan İhlas, Felak ve Nas Sureleri okunacak. Kur'an-ı Kerim tilavetlerinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, okunan hatimlerin ve surelerin duasını yapacak.

Kaynak: İHA