Ayasofya'da söyledikleri tepki çeken Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "Atatürk" vurgulu paylaşım
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Ayasofya'da söyledikleri tepki çeken Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "Atatürk" vurgulu paylaşım

Ayasofya Camii'nde kılınan ilk namazdaki hutbede Atatürk'ü hedef aldığı gerekçesiyle eleştirilen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz'un yıl dönümünde paylaştığı mesajda Atatürk'e de yer verdi.

26.08.2020 15:52 | Son Güncelleme: 26.08.2020 16:28

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde verdiği hutbede "Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'yı cami olması için vakfetti. Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar! Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar" sözlerini kullanması Atatürk'ü hedef aldı diye yorumlanmış ve tepki çekmişti. Erbaş, Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz'un yıl dönümünde yayınladığı mesajda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e de yer verdi.

"RAHMET DİLİYORUM"

Erbaş, paylaşımında şunları yazdı "Malazgirt Zaferi'nin başkomutanı Sultan Alparslan ve Büyük Taarruz'un başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan, düşmanın işgal girişimlerinden kurtaran tüm şehit ve gazilerimize rahmet diliyorum. Ruhları şâd olsun"

Ayasofya'daki sözleriyle Atatürk'ü hedef aldığı iddia edilen Diyanet İşleri Başkanı'ndan içinde Atatürk geçen paylaşım

NE OLMUŞTU?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'da kılınan cuma namazında yaptığı hutbe konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini vermeden kullandığı ifadeler tepki çekmişti.

Erbaş hutbedeki konuşmasında "Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'yı cami olması için vakfetti. Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar! Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar" ifadeleri Atatürk'ü lanetlediği şeklinde yorumlanmıştı.

Ayasofya'da söyledikleri tepki çeken Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Atatürk' vurgulu paylaşım
Haber Yorumları (30)
ÖMER: Laiklerin gönlü olsun diye rahmet dilemiştir.
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OĞUZ MUHAMMED HAN: Emevilerin Mevali deyip asırlarca baskı yaptığı Islam Ümmetini TÜRKLER Arapların IRKÇILIĞINDAN korudu. Selçuklu Sultanı Alparslan, Melikşah ve diğer Selçuklu Sultanlarını Öldürmeye çalışan Arap IRKÇILIĞI ve Emevi kafasıdır. Malazgirt savaşında tek bir ARAP MÜSLÜMAN yoktu. KÜRTLER ile omuz omuza BİZANSA karşı savaştı ALPARSLAN. Bizans ordusundaki Hıristiyan KUMAN VE KIPÇAK TÜRK ASKERİ de Alparslan ordusuna geçti. Yani Arap her zaman Türkü Mevali gördü. OSMANLI tokadını sürekli yiyen ARAP bıkmadı vazgeçmedi
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S.K.: Bu ülke hepimizin. Bu toprakları bu millete yurt yapan tarihi kişiliklere ve düşüncelerine hasım hane tavır sergilemek yanlıştır. Seve seve rahmet dilemezsen bu millet adama seve seve diletmeyi bilir.
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