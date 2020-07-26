Ayasofya'daki eserler, İstanbul Tapu ve Kadastro 2. Bölge Müdürlüğü binasında sergilenecek
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Ayasofya'daki eserler, İstanbul Tapu ve Kadastro 2. Bölge Müdürlüğü binasında sergilenecek

Ayasofya'nın camiye çevrilmesinin ardından bazı eserlerin nerede sergileneceği merak konusu olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sultanahmet'te bulunan İstanbul Tapu ve Kadastro 2. Bölge Müdürlüğü binası, Ayasofya Müzesi'ne dönüştürülmek üzere boşaltılıyor.

26.07.2020 18:48 | Son Güncelleme: 26.07.2020 19:05

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 24 Temmuz'da ibadete açıldıktan sonra Ayasofya'daki bazı eserlerin sergilenmesi amacıyla bir müzenin hazırlıkları yapılmaya başlandı. Bu kapsamda Sultanahmet'teki İstanbul Tapu ve Kadastro 2. Bölge Müdürlüğü binası müze için boşaltılmaya başlanırken, binadaki eşya ve evrakların Ataşehir'deki binaya taşınacağı öğrenildi.

"MÜZE OLARAK KADASTRO BİNASI HİZMET VERECEK"

Çalışmaya ilişkin soruları yanıtlayan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Tapu ve Kadastro binasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edildiğini söyledi. Yılmaz, "Burada Ayasofya'ya ya ait olup Ayasofya'da değerlendirilemeyen veya Ayasofya müzeye çevrildikten sonra, İstanbul ve farklı bölgelerde, Ayasofya'da toplanan tarihi eserler sergilenecek. Bir anlamda burası Ayasofya'da toplanan eserlerin sergilenme alanı olacak. Müze olarak bu kadastro binası hizmet verecek." dedi.

Ayasofya'daki eserler, İstanbul Tapu ve Kadastro 2. Bölge Müdürlüğü binasında sergilenecek

"AYASOFYA'YA AİT TARİHİ ESERLER BURADA SERGİLENECEK"

Binanın kısa sürede boşaltılmasını beklediklerini aktaran Coşkun, şöyle devam etti:

"Binayı arkadaşlarımızın seri bir şekilde boşaltmasını bekliyoruz. Bina boşaltıldıktan sonra Bakanlığımıza ait teknik ekipler hızlıca inceleme çalışmalarını yapacak. Düzenleme ve altyapı hızlıca tamamlanarak tapu kadastro binası bir an önce müze olarak Tarihi Yarımada'da hizmet verecek. Bu müze Ayasofya'ya ait veya Ayasofya'da toplanan tarihi eserlerin sergilendiği alan olacak."

Ayasofya'daki eserler, İstanbul Tapu ve Kadastro 2. Bölge Müdürlüğü binasında sergilenecek

BİNANIN TARİHÇESİ

İstanbul Tapu ve Kadastro 2. Bölge Müdürlüğü binası iki bölümden oluşuyor.

Birinci bölüm, 1881'de inşa edilirken, hala arşiv ve yemekhane olarak kullanılıyor. Bina yapıldığında resmi tapu işlemleri hizmeti verilmeye başlanırken, buraya Defteri Hakaniye (Tapu ve Kadastrodan Sorumlu Devlet Bakanlığı) denildi.

Ayasofya'daki eserler, İstanbul Tapu ve Kadastro 2. Bölge Müdürlüğü binasında sergilenecek

Sultanahmet Meydanı'ndaki 2. Bölüm Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü olarak inşa edildi. 1897'de ikinci bölümün yeri bir lokanta ve iki arabacı dükkanına 34 bin kuruş verilerek satın alındı.

Mimarisini Vedat Mehmet Efendi'nin yaptığı bugünkü bina 1910'da bu dükkanlar yıkılarak inşa edildi. Daha sonra bu bölüm birinci bölüm ile birleştirilerek Defteri Hakani adına tescil yapıldı.

Ayasofya'daki eserler, İstanbul Tapu ve Kadastro 2. Bölge Müdürlüğü binasında sergilenecek
Ayasofya'daki eserler, İstanbul Tapu ve Kadastro 2. Bölge Müdürlüğü binasında sergilenecek
Ayasofya'daki eserler, İstanbul Tapu ve Kadastro 2. Bölge Müdürlüğü binasında sergilenecek
Ayasofya'daki eserler, İstanbul Tapu ve Kadastro 2. Bölge Müdürlüğü binasında sergilenecek

Kaynak: AA

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