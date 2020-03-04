Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı manken Papen hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Ayasofya Müzesi'nde tesettüre girip çarşafını kaldırarak çıplak poz veren ve Kapadokya'da Türk bayrağının üzerine yatarak çıplak poz veren Belçikalı Manken Marisa Papen hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Ayasofya Müzesi'nde tesettüre girip çarşafını kaldırarak çıplak poz veren ve Kapadokya'da da Türk bayrağının üzerine yatarak çıplak poz veren Belçikalı manken Marisa Papen hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılıkça, "Hayasızca hareketlerde bulunmak" ve "Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçlarından soruşturma yürütülen Papen hakkında, ifadesinin alınmasına yönelik yakalama kararı çıkartıldı.
KAPADOKYA VE AYASOFYA'DA ÇIPLAK POZ VERMİŞTİ
Kudüs'te ve Mısır'da kutsal sayılan topraklarda verdiği pozlardan ötürü tutuklanan ve sonra para cezasıyla serbest kalan Marisa Papen, 2018'de Türkiye'ye gelerek Ayasofya'da tesettüre girip çarşafını kaldırarak çıplak poz vermiş ve Kapadokya'da da Türk bayrağının üstüne yatmıştı. Papen hakkında Türkiye'de Ayasofya, Kapadokya, Eminönü ve Boğaz'da çekilen çıplak fotoğrafları nedeniyle bazı vatandaşlar savcılığa şikayette bulunmuştu.
YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
Bunun üzerine Marisa Papen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu tarafından, "Hayasızca haraketlerde bulunmak" ve "Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçlarından soruşturma başlatmıştı. Savcılık, Papen'in ifadesinin alınmasına yönelik yakalama kararı çıkarttı.
Haber Videosu: Ayasofya'da çıplak poz veren mankene yakalama kararı
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seytanin ordusuCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Pislik yaratik insanlarin degerlerine kutsallarina yaklasma. Sizin artik ar namuz deger seref vicdan diye birsey kalmamis o 3 günlük dünya hayatindan sonra gebetip les gibi cürüyüp kokacaksin ÖNCE ONU DÜSÜNDE HALINE AGLA! Yaptiginin hesabi vardir!Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Altina serecek baska birsey yokmuydu? Altina serdigi bir bez parcaci degil. Bir Milleti temsil eden ve sehitlerin kanini temsil eden bayraga ve Türk Milletine yapilan saygisizliktir, burda bir art niyet var, sesiz kalirsak o bayragin ugruna sehit düsmüs sehitlerimizin ve ecdadimizin kemikleri sizlar.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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TOPLUM DEĞERLERİNİ BUNA KÜLTÜR İNANÇ VS. BİRÇOK KAVRAM GİRER HİÇE SAYARAK YAPILAN İNSANLARI ZEDELEYEN ÜZEN HER TÜRLÜ DAVRANIŞ YAPTIRIM GEREKTİRİR TOPLUM KİŞİSEL HEVESLER İLE DİZAYN EDİLEMEZ.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Terbiyesizlik ….Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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arkadaşlar arabistan mı burası ya neden yakalama kararı çıkıyor ? tamam bayrak olayı biraz abartı olmuş onu yapmasa iyiydi ama kadında fizik var ki sergiliyor. şahsen bizim toplum tarafından linç edilip tutuklanmayacağımı bilsem ben ne fotoğraflar çekerim de ahh. ahh. :)Cevap Yaz 8 23 Yayından Kaldır
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linç etmeden tatlı tatlı fotoğrafını çekebilirim ?Yayından Kaldır
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boşver buse ben seni çok iyi anlıyorum. bunu bizim geri kafalılara anlatamazsın. . .Yayından Kaldır
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peki aynı ii bir erkek senin karşında yapsa sapık diyeceksin değilmi? kadın yapıncamı ne var bunda oluyor.6 Yayından Kaldır
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Busenaz Arabistan olmayan yerler çıplaklar kampı mı oluyor? Bence de ne acaip pozlar verebilirsin çünkü zeka sıfır olunca kendini göstermek için geriye sadece bedenin kalıyor. Manavdaki meyve gibi sergile, ilgiyi de porsuyana kadar verirler.4 Yayından Kaldır