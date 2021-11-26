Ayasofya'da bulunan İbranice yazılı kağıtların, tarihi eser olmadığı tespit edildi

İstanbul'un başyapıtları arasında yer alan ve Danıştay kararıyla geçen yıl 24 Temmuz'da yeniden ibadete açılan Ayasofya Camisi'nde bir mermer bloktaki taşın yerinden çıktığını fark eden cemaat, yetkililere haber verdi. Taşı yerine oturtmak için harekete geçen cemaat, taşın altında poşet içerisinde gizlenmiş ve parşömene İbranice yazılı kâğıtlarla farklı motiflerdeki çizimler buldu.

5 PARÇA YAZILI KAĞIT ÇIKTI

5 parça halinde rulo haline getirilmiş kağıtlar ve ilginç resimlerin yer aldığı parşömenler polis tarafından muhafaza altına alındı. Soruşturma başlatan savcılık, çıkan parçaların tarihi eser olup olmadığını belirlenmesi için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden inceleme istedi.

TARİHİ ESER OLMADIKLARI TESPİT EDİLDİ

İncelemede bulunan kağıtların tükenmez kalemle yazıldığı ve tarihi eser olmadığı belirlendi. Taşların nasıl kırıldığı ve bu kağıtları kimin oraya yerleştirdiği konusunda ise savcılığın başlattığı soruşturma sürüyor.

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