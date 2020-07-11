Ayasofya Camii'nin halılarının masrafını Cumhurbaşkanı Erdoğan mı karşıladı? Tarihçi isim onu işaret etti Haziran ayı başında Ayasofya için halı siparişi verildiğini yazan tarihçi Ahmet Anapalı şimdi de o halıların ücretinin kimin tarafından ödendiğini yazdı. Tarihçi'nin isim vermeden yaptığı tarif üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yorumları yapıldı.

Ayasofya, dün 86 yıldan sonra cami vasfını tekrar kazanırken içiyle ilgili detaylar da netleşiyor. Daha önce Ayasofya Camii için halı siparişi verildiğini duyuran Ahmet Anapalı halının parasının kimin tarafından ödendiğiyle ilgili "Tüm dünyanın tanıdığı, Avrupalılar tarafından son yüzyılın Selahaddin-i Eyyübisi olarak bilinen, ümmetin Halife dediği biri verdi" yazması o kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan yorumları yapılmasına neden oldu.

"TÜM DÜNYANIN TANIDIĞI BİRİ VERDİ"

Tarihçi Ahmet Anapalı Twitter hesabından dün akşam şu paylaşımı yaptı: "Bir kesin bilgi daha vereyim mi; Ayasofya Camii için hazırlanan 14 bin Metrekarelik halının parasını devlet vermedi. Tüm dünyanın tanıdığı, Avrupalılar tarafından son yüzyılın Selahaddin-i Eyyübisi olarak bilinen, ümmetin Halife dediği biri verdi." Anapalı'nın bu paylaşımın altına ise söz konusu kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğuna dair yorumlar yapıldı.

DAHA ÖNCE DE HALI SİPARİŞİNİ YAZMIŞTI

Öte yandan Ahmet Anapalı haziran ayı başında da o zaman müze statüsünde olan Ayasofya için halı siparişi verildiğini şu sözlerle yazmıştı: "Kesin bir bilgiyi paylaşayım sözüm senettir. Ayasofya Camii için bugün halı siparişi verildi."