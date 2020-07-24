Ayasofya Camii'ndeki tarihi günde sosyal mesafeye uyulmaması üzerine Bakan Koca uyarı yaptı
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Ayasofya Camii'ndeki tarihi günde sosyal mesafeye uyulmaması üzerine Bakan Koca uyarı yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra kılınacak ilk cuma namazı öncesinde bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaması nedeniyle Twitter hesabından uyarı yaptı.

24.07.2020 11:38 | Son Güncelleme: 24.07.2020 12:11

Gece yarısından itibaren Ayasofya'nın çevresinde cuma namazı kılmak için toplanan kalabalık zaman zaman sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Bakan Koca, bu görüntüler üzerine Twitter hesabından tedbir uyarısı yaptı.

"ÖNCE TEDBİR, SONRA TEKBİR"

Danıştay kararı ile müzeden camiye çevrilen Ayasofya Camii'ne akın eden vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe sayması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı rahatsız etti. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Koca, "Önce tedbir, sonra tekbir. Hayırlı Cumalar" ifadelerini kullandı.

Ayasofya Camii'ndeki tarihi günde sosyal mesafeyi uyulmaması üzerine Bakan Koca uyarı yaptı

"HEPİMİZİN İYİLİĞİ İÇİN DİKKATLİ OLALIM"

Koca, bu tweetinden dakikalar önce de İstanbul'daki son duruma dikkat çekmiş ve şu satırlara yer vermişti: "Salgın boyunca toplam vaka sayısı 223.315'tir. Vakaların %46'sı İstanbul'da tespit edilmiştir. COVID-19 kaynaklı vefatlarınsa %50,2'si yine İstanbul'da olmuştur. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin. Vakaların %46'sının tespit edildiği İstanbul'da bakanlığımızca yapılan tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,9'unda test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu oran, Türkiye genelinden %13,8 yüksektir. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin."

POLİS BARİKATLARI GEÇİLDİ

Öte yandan sabah saatlerinde Ayasofya Camii'nde cuma namazı kılmak için toplanan kalabalık polis barikatlarını aşarak alana doğru ilerlemiş bu görüntüler koronavirüs salgını günlerinde tepki çekmişti.

İşte polis barikatında çekilen o kareler;

Ayasofya Camii'ndeki tarihi günde sosyal mesafeyi uyulmaması üzerine Bakan Koca uyarı yaptı
Ayasofya Camii'ndeki tarihi günde sosyal mesafeyi uyulmaması üzerine Bakan Koca uyarı yaptı
Ayasofya Camii'ndeki tarihi günde sosyal mesafeyi uyulmaması üzerine Bakan Koca uyarı yaptı
Ayasofya Camii'ndeki tarihi günde sosyal mesafeye uyulmaması üzerine Bakan Koca uyarı yaptı

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