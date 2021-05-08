AYASOFYA CAMİİ'NDE KADİR GECESİ'NDE 'LA İLAHE İLLALLAH' MAHYASI YAKILDI- Havadan görüntülerle
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AYASOFYA CAMİİ'NDE KADİR GECESİ'NDE 'LA İLAHE İLLALLAH' MAHYASI YAKILDI- Havadan görüntülerle

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AYASOFYA CAMİİ'NDE KADİR GECESİ'NDE 'LA İLAHE İLLALLAH' MAHYASI YAKILDI- Havadan görüntülerleSemra DEMİR-Buğra BENLİOĞLU-Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA) Ayasofya Camii'nde "La ilahe illallah" yazılı mahyalar Kadir Gecesi'nde iftar saatinde yakıldı.

AYASOFYA CAMİİ'NDE KADİR GECESİ'NDE 'LA İLAHE İLLALLAH' MAHYASI YAKILDI- Havadan görüntülerle

Semra DEMİR-Buğra BENLİOĞLU-Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL,(DHA) Ayasofya Camii'nde "La ilahe illallah" yazılı mahyalar Kadir Gecesi'nde iftar saatinde yakıldı.

87 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde İstanbul Valiliğinin girişimiyle hazırlanan "La ilahe illallah" yazılı mahyalar asıldı. Mahyalar, Kadir Gecesi iftar vaktinde yakıldı. O anlar drone ile görüntülendi.

AYASOFYA CAMİİ'NDE KADİR GECESİ'NDE 'LA İLAHE İLLALLAH' MAHYASI YAKILDI- Havadan görüntülerle
AYASOFYA CAMİİ'NDE KADİR GECESİ'NDE 'LA İLAHE İLLALLAH' MAHYASI YAKILDI- Havadan görüntülerle
AYASOFYA CAMİİ'NDE KADİR GECESİ'NDE 'LA İLAHE İLLALLAH' MAHYASI YAKILDI- Havadan görüntülerle
AYASOFYA CAMİİ'NDE KADİR GECESİ'NDE 'LA İLAHE İLLALLAH' MAHYASI YAKILDI- Havadan görüntülerle
AYASOFYA CAMİİ'NDE KADİR GECESİ'NDE 'LA İLAHE İLLALLAH' MAHYASI YAKILDI- Havadan görüntülerle
AYASOFYA CAMİİ'NDE KADİR GECESİ'NDE 'LA İLAHE İLLALLAH' MAHYASI YAKILDI- Havadan görüntülerle

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Ayasofya Camii, Kadir Gecesi'nde mahya ile buluştu
Ayasofya Camii, Kadir Gecesi'nde mahya ile buluştu
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