Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan Antlaşması tweeti attı 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde ilk namazın kılınmaya başladığı sırada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından Lozan Antlaşması'yla ilgili paylaşım yaptı ve "Lozan'ın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İsmet İnönü'yü ve milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Ayasofya Camii 86 yıl sonra bugün kılınan cuma namazıyla yeniden ibadete açılırken namaz kılınmaya başladığı sırada Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bugün 97. yıl dönümü olan Lozan Antlaşmasıyla ilgili tweet attı ve "Milli mücadelemizi, büyük bir diplomasi zaferiyle taçlandırdığımız #LozanBarışAntlaşması'nın 97. yılı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

"ATATÜRK'Ü VE İNÖNÜ'YÜ SAYGI VE MİNNETLE ANIYORUM"

Kılıçdaroğlu, tweetinde şunları yazdı: "Milli mücadelemizi, büyük bir diplomasi zaferiyle taçlandırdığımız #LozanBarışAntlaşması'nın 97. yılı kutlu olsun. Ülkemizin tapu senedi olan Lozan'ın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İsmet İnönü'yü ve milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum."