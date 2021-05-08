Ayasofya Camii, Kadir Gecesi'nde mahya ile buluştu
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Ayasofya Camii, Kadir Gecesi'nde mahya ile buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ayasofya Camii, Kadir Gecesi'nde mahya ile buluştu Vali Yerlikaya'nın şalteri açmasıyla Ayasofya, mahya ile aydınlatıldı 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde, Ramazan ayına özel olarak mahya kurulması için hazırlıklar tamamlandı.

Ayasofya Camii, Kadir Gecesi'nde mahya ile buluştu

Vali Yerlikaya'nın şalteri açmasıyla Ayasofya, mahya ile aydınlatıldı

İSTANBUL - 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde, Ramazan ayına özel olarak mahya kurulması için hazırlıklar tamamlandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın şalteri açmasıyla Ayasofya, mahya ile aydınlatıldı.

Ayasofya Camii, İstanbul Valiliği'nin girişimi ile Kadir Gecesi'nde mahya ile buluştu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, mahyaların hazırlanma sürecine de tanıklık ederek; Osmanlı geleneği mahya sanatının son temsilcisi olan ve "göklere yazı yazan usta" olarak tanınan Kahraman Yıldız'la birlikte mahyalara ampul taktı.

Uzun yıllar sonra Ayasofya'da mahya kurulduğunun altını çizen Vali Yerlikaya, "Mahya, kültürümüz Osmanlı'dan kalan çok özel bir geleneğimiz. Bu mübarek ayda, Ayasofya'da başka bir ilk yaşansın, bu kutsal mekan mahya ile buluşsun, ışıl ışıl olsun istedik. Bu niyetle, Kahraman ustamızla bir araya geldik, o da Ayasofya için kolları sıvadı, ekibiyle birlikte çalışmalara başladı." dedi.

Atölyeyi ziyaretinde kısa süreliğine de olsa Kahraman Usta'ya çıraklık yaptığını söyleyen Yerlikaya, "Ayasofya mahyamız, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne yetişecek. Ayasofya, mahyasındaki 'La ilahe illallah' yazısıyla da İstanbul'umuzu aydınlatacak." diye konuştu.

"Mahya Işıklarımız İstanbul Semalarına En Güzel Şekilde Yansıyor"

Ayasofya'yı ışıl ışıl aydınlatan mahyaların hazırlıklarının tamamlanması ile birlikte Vali Yerlikaya şalteri açtı ve Kadir Gecesi için mahyaların ışıkları yandı. Ayasofya Camii'ndeki bu tarihi ana tanıklık eden Yerlikaya, "Mahyamızdan ışıklarımız tüm İstanbul semalarına en güzel şekilde yansıyor." dedi.

Kadir Gecesi'ni de tebrik eden Vali Yerlikaya, "Başta İstanbullu hemşehrilerim olmak üzere bütün ülkemizin, gönül coğrafyamızın Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Duaların kabul olduğu bu özel gecede inşallah salgın günlerinden bir an önce kurtulmayı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ayasofya Camii, Kadir Gecesi'nde mahya ile buluştu
Ayasofya Camii, Kadir Gecesi'nde mahya ile buluştu
Ayasofya Camii, Kadir Gecesi'nde mahya ile buluştu
Ayasofya Camii, Kadir Gecesi'nde mahya ile buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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