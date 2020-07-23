Ayasofya Camii için son hazırlıklar yapılıyor! Ayasofya'da cuma namazı öncesi ses ve akustik kontrolü yapıldı 24 Temmuz tarihinde kılınacak cuma namazı için düzenlenen Ayasofya Camii içinde Amenerrasulü okunarak ses sistemi ve akustik kontrol edildi. Ayasofya Camii halısı serilirken son kontroller de yapıldı. Ayasofya Camii açılışı ne zaman? Ayasofya Camii nerede? Ayasofya Camii imamları kimler? Ayasofya'ya nasıl gidilir? Sultanahmet'e nasıl gidilir?

Ayasofya Camii, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmak için artık saat sayıyor. Bir yandan caminin halıları serilirken diğer yandan da ses sistemi deneniyor.

KUR'AN-I KERİM OKUNDU

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda ses sistemi ve akustiğin kontrolü için Kur'an-ı Kerim okunduğu görülüyor. Okunan ayetler ise Amenerresulü Duası olarak bilinen Bakara Suresi'nin 285. ve 286. ayetleri oldu.

AMENERRESULÜ MEALİ

(285)Allah'ın elçisi ve müminler, rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. "O'nun elçileri arasında ayırım yapmayız" ve "İşittik, itaat ettik, bağışlamanı dileriz rabbimiz, gidiş sanadır" dediler.(286) Allah hiçbir kimseyi, gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz; lehinde olanı da kendi kazandığıdır, aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır. Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme! Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri üzerimize yükleme! Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rahmetinle muamele buyur! Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın; artık inkârcı topluluğa karşı bize yardım et!

AYASOFYA CAMİİ AÇILIŞI NE ZAMAN?

24 Temmuz 2020 tarihinde cuma namazı ile ibadete açılacaktır.

AYASOFYA CAMİİ NEREDE?

Ayasofya ya da resmi adıyla Ayasofya-i Kebir Camii, İstanbul ili Fatih ilçesinde yani Avrupa yakasında yer alıyor. Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından, 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihî yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinin ardından Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye dönüştürülmüştür.

AYASOFYA'YA NASIL GİDİLİR?

1934 yılından bu yana müze olarak sayısız insanın ziyaretine uğrayan Ayasofya, 2020 yılı itibariyle cami şeklinde vatandaşların kullanımına sunuluyor. Ayasofya'nın bir kilise olarak 15 Ekim 360 tarihinde yapılmış olduğu biliniyor. Ünlü tarihi müzeye;

* Bağcılar-Kabataş arası Tramvay (T1 hattı) hattı ile Sultanahmet durağı,

* Taksim'den füniküler ile Kabataş'tan tramvayla, Beşiktaş'tan otobüs ile veya yürüyerek Kabataş'a gelip, Kabataş'tan da tramvay ile,

* Üsküdar veya Kadıköy'den, önce şehir hatları vapurları ile Eminönü'ne gelip, Eminönü'nden de tramvay ile,

* Marmaray veya tren ile Sirkeci durağından yine tramvay ile Sultanahmet'e ulaşım sağlanabilir.

* Halkalı-Sirkeci Banliyö Tren hattı ile Sirkeci'ye, buradan da tramvay hattıyla Ayasofya Müzesi'ne ulaşılabilir.

* Ayrıca otobüs hatları ile de Ayasofya'ya gitmem mümkün:81 - BN1 - BN2 - 1453 - TB1 - TB2 - 28T - 90B - 97G.

SULTANAHMET'E NASIL GİDİLİR?

Anadolu yakasından Sultanahmet'e, Kabataş ya da Eminönü'nden sonra tramvayla Sultanahmet'e ulaşılabilir. Taksim yönünden otobüs, metro ya da tramvayla Sultanahmet'e gelinebilir. Yenibosnadan, metrobüsle Zeytinburnu'na gidilir. Zeytinburnu'ndan da, Tramvayla yine Sultanahmet'e ulaşmak mümkün.