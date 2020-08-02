Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü
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Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü

Muhalefet partilerine yakınlığıyla bilinen Avrasya Araştırma Şirketi'nin yaptığı son araştırmaya göre; AK Parti'ye oy vereceklerin oranı yüzde 35, CHP'ye oy vereceklerin oranı yüzde 28.4, İYİ Parti'ye oy vereceklerin oranı 12.4, MHP'ye oy vereceklerin oranı yüzde 7.4, HDP'ye oy vereceklerin oranı ise 11.7 olarak belirlendi.

02.08.2020 11:44 | Son Güncelleme: 02.08.2020 12:42

Muhalefete yakınlığıyla bilinen Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, konuk olduğu Youtube kanalında "Siyasi Gündem" konulu araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Araştırmanın sonuçlarına göre; "Bugün seçim olursa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yanıtlayan yurttaşların yüzde 35'i AK Parti, yüzde 28.4'ü CHP, yüzde 12.4'ü İYİ Parti, yüzde 11.7'si HDP, yüzde 7.4'ü ise MHP'den yana tercihini kullanacağını belirtti.

AYASOFYA'NIN AÇILMASI NE KADAR ETKİLİ OLDU?

Ayasofya'nın açılmasından sonra yapılan anket 25-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi. Toplamda 2 bin 460 kişinin katıldığını araştırmada yurttaşlara "Ayasofya'nın vakit ve cuma namazlarına tamamen açık hale getirilmesi siyasi tercihinizi etkiledi mi?" sorusu da yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 0.2'si bu soruya "Evet, Cumhur İttifakı'na oy vermeye karar verdim" yanıtını verdi. Yüzde 0.1 ise "Evet, muhalefete oy vermeye karar verdim" dedi. Yüzde 99.7'lik kesim ise Ayasofya'nın açılmasının tercihini etkilemediğini belirtti.

EN BÜYÜK SORUN İŞSİZLİK

Ankete katılanlara, "Sizce Türkiye'nin en büyük problemi nedir?" diye de soruldu. Katılımcıların yüzde 72.3'ü en büyük problem olarak ekonomiyi, yüzde 64.5'i ise işsizliği gösterdi. Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, sonuçları "Her üç kişiden ikisi için en büyük sorun işsizlik" sözleriyle değerlendirdi.

BAHÇELİ, ANKET ŞİRKETLERİNİ ELEŞTİRMİŞTİ

Daha önce MHP'nin oy oranını düşük göstererek algı oluşturulduğunu iddia eden Bahçeli, anket şirketlerini "şarlatan" olarak nitelendirmişti. Bununla da yetinmeyen MHP Lideri, "Oy oranımızı az göstermek için kudurmuş gibi çalışan kokuşmuşlar" ifadeleri ile anket şirketlerine olan tepkisini dile getirmişti.

Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü

Manşet

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