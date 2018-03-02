Ayancık'ta Tarihi Bina Restore Ediliyor

Ayancık Belediye Başkanı Ayhan Ergün, ilçenin tarihe ışık tutan ve 2016 yılında belediyeye bağışlanan tescilli tarihi binanın restorasyon çalışmalarına başlandığını söyledi.

Başkan Ergün, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi bina için hazırlanan röleve ve restorasyon projelerinin Samsun Tabiat ve Kültür Varlıkları Kurulunun onayından geçtiğini belirtti.

Binanın kısa sürede restorasyon çalışmalarının tamamlanacağını ifade eden Ergün, "Belediye başkanlığımız tarafından restorasyon ve röleve projeleri hazırlanan binanın bakım ve onarım çalışmalarını yaparak, binayı kültür evi olarak ilçemize kazandırmayı hedefliyoruz.

Bu yapı, tarihi dokusu korunarak yapılacak çalışmalarla birlikte ilçemize kültür varlığı olarak kazandırılacak. Bu tarihi yapının, restorasyonunun yapılması ve yaşatılması için bizlere bu imkanı veren başta yapı sahibine rahmet diliyor, kızlarına da Ayancık halkı adına şükranlarımı sunuyorum." dedi.