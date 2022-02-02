Ayaküstü Beş Milyonluk Alışveriş

İSTANBUL (Snob Magazin) - Hollywood'un ünlü oyuncuları dişi terminatör olarak tanınan Terminatör 3 filminde de rol alan Kristanna Loken ve aksiyon filmlerinin aranan oyuncusu Ron Smoorenburg bir etkinlik için geldikleri İstanbul'da soluğu Kapalıçarşı'da aldı.

Nakşiler Mücevherat'a uğrayan Hollywood starlarını genç Ceo'su Hakan Sertbakan en iyi şekilde ağırladı. Pırlanta tutkunu olan başarılı oyuncu Kristanna Loken, Nakşiler Mücevherat mağazasından tamamı pırlantadan oluşan 5 Milyon TL değerindeki gerdanlık ve küpe satın aldı.

Türk lokumu ve çayı çok seven ünlülere Hakan Sertbakan, lokum ve çay ikram etti.