Otobüsçüler 'ayakta yolcu alınmaması' hususunda öneride bulundu
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Otobüsçüler 'ayakta yolcu alınmaması' hususunda öneride bulundu

Koronovirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına ayakta yolcu alınmaması hususu üzerine otobüsçüler yeni bir öneriyle geldi. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, "Turizm taşıma belgeli otobüsler şehir içi taşımacılık yapabilir. İstanbul'dan başlayabiliriz" dedi.

14.09.2020 08:55 | Son Güncelleme: 14.09.2020 10:34

Alınan koronavirüs tedbirleri içerisinde yer alan ve gündemde sıcaklığını koruyan toplu taşımada yolcu kısıtlamasına, yeni bir öneri getirildi. Otobüsçülerin getirdiği öneri, sistemin sağlıklı işlemesi ve vatandaşların da mağdur edilmemesi için hükümetin sektör temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda ortaya koyuldu.

50 BİN ARAÇ ATIL DURUMDA

Sabah'ın haberine göreturizm taşımacılığı yapan otobüsler, pandemi döneminde şehir içi taşımacılık yapmak için izin istedi. Sektör oyuncuları, "Turizm taşıma belgeli yaklaşık 50 bin araç atıl durumda bekliyor. İstanbul özelinde ise ayakta yolcu almamak için ilave 6 bin araca ihtiyaç var. Böyle bir alım yapılması ciddi bir maliyet oluşturacak. Onun yerine belirli duraklar ve yoğun olan saatlerde şehirlerarası taşımacılık yapan otobüsler taşıma yapabilir" diyor.

TOF BAŞKANI BAKANLIĞA İLETTİ

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, söz konusu öneriyi, 'Kovid-19 salgın sürecinin toplu ulaşım sistemleri ve ülke ekonomisine etkileri ve çözüm önerileri' başlığıyla Turizm ve Maliye Bakanlıklarına ilettiklerini kaydetti.

Pilot uygulamayı İstanbul'da başlayabileceklerini belirten Yıldırım, "Bu sistemde her araca tıpkı belediye araçlarında olduğu gibi kart okuma sistemi eklenecek. Bu araçlar günün yoğun saatlerinde, belediyenin belirlediği güzergâhlarda, transit çalışacak. Bilet ücreti de örneğin tek bilet basılan yerlerde iki bilet, iki biletli yerlerde üç bilet olacak şekilde revize edilecek. Böylece hem halkımız mağdur olmayacak hem atıl durumdaki otobüsler kullanılacak hem de virüs riski en aza indirgenecek" dedi.

Otobüsçüler 'ayakta yolcu alınmaması' hususunda öneride bulundu

OKUL SERVİSLERİ DE KULLANILABİLİR

Bu sisteme servis araçlarının da dahil edilebileceğini anlatan Yıldırım, "Okullarda sınırlı sınıflar açılacağı için 60 bine yakın servis aracı atıl durumda bekliyor. Servis araçları da minibüs hatlarında kullanılabilir" diye konuştu.

Bu sistemde de yine ücret politikasının daha yüksek olacağını aktaran Yıldırım, "Dileyen vatandaşımız daha az ücret verip minibüse biner dileyen biraz fazla ücret ödeyip bu hatları tercih eder. Ancak vatandaşımıza alternatif araçlar oluşturulmuş oluruz. Hem de vatandaşımızın riski düşürülür" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKŞEHİRLERDE UYGULANABİLİR

Araç yoğunluğunun en çok büyükşehir belediyelerinde yaşandığını aktaran Yıldırım, bu sistemin de büyükşehir belediyelerinde pandemi döneminde hayata geçirilebileceğini söyledi. Söz konusu öneriyi bakanlıkların incelediğini ve pozitif karşılandığını anlatan Yıldırım, uygulamanın hayata geçirilmesi için geçici süreli yasal düzenlemenin olması gerektiğini kaydetti.

Otobüsçüler 'ayakta yolcu alınmaması' hususunda öneride bulundu
Otobüsçüler 'ayakta yolcu alınmaması' hususunda öneride bulundu
Haber Yorumları (3)
SAMİ: lokanta berber kahvehane oldukça virüs durmaz otobüste dezenfektan ve maske olsun sorun olmaz çünküa ağız burun açık olmazsa ve dezenfektanda olursa sorun yok kahvede lokantada hikaye. belediyeler zor durumda kalacak gelirleri düşecek.
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
CESUR SAMİ: Desene akp virüse rağmen miting yaptıkça akp li m vekilleri 1500 kişi ile yemekli sosyal mesafesiz düğün yaptıkça , turizm sezonu boş geçmesin diye önlemler askıya alınınca , plajlar , rainalar , lailalar dolu oldukça virüs bitmez . tabi senin dişin ufak esnaftan başkasını kesmez .
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KAHVE LOKANTA: kahvede lokantada masaların arasında hayvan gibi mesafe var. olmasa bile insanlar sırt sırta oturuyor. Kahve ve lokantalarda heryerde dezenfektan var masalara kadar. Haliyle otobüsler en tehlikeli yerler. İnsanlar üst üste seyahat ediyor. Bırak sırt sırta durmayı neredeyse sıkışıklıktan dudak dudağa seyahat edecekler. O yüzden boş konuşmayı bırak istersen
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