Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödül Töreni'nde pişti oldular!

Swissotel The Bosphorus'ta, 2410 Construction ana sponsorluğu ile gerçekleştirilen 9. TV Yıldızları Ayaklı Gazete Ödül Töreni'ne çok sayıda davetli katıldı. Ufuk Özcan, Yüksel Yavuz ve Nur Saruhanoğulları'nın ev sahipliği yaptığı törenin sunuculuğunu Zeynep Koçak ve Sergen Deveci üstlendi.

Sunucuların şovları, kırmızı halı geçişi ile dünya çapındaki ödül törenlerini aratmayan 9. TV Yıldızları Ayaklı Gazete Ödül Töreni ünlülerin şıklık yarışına sahne oldu.

Ödül törenine eski sevgililer Miray Daner ve Kubilay Aka'nın pişti olması damga vurdu.

Miray Daner, sevgilisi Oğulcan Engin ile ödül törenine katıldı. Aynı törene Daner'in eski sevgilisi Kubilay Aka da geldi. Aka ve Daner, burada pişti oldular.

Kubilay Aka ve Miray Daner göz göze gelmemek için yoğun çaba harcadı.

"En İyi TV Romantik Komedi Dizisi" seçilen "Sen Çal Kapımı", başrol oyuncuları Hande Erçel ile Kerem Bürsin'e de "En İyi TV Dizi Çifti" ve "En İyi Romantik Komedi Kadın ve Erkek Oyuncu" dallarında ödül getirdi.

Ünlü oyuncu Aslıhan Karalar, 'Yılın Yükselen Genç Yıldızları' arasına girerek ödüle layık görüldü.

Zeynep Bastık, 'En İyi Kadın Şarkıcı' ödülüne layık görüldü.

Esra Erol'da'nın sunuculuğunu üstlenen Esra Erol, 'En İyi Gündüz Kuşağı Programı' ödülünü aldı.

'Masumlar Apartmanı' ödülleri 3'ledi!

"En İyi TV Dizisi" seçilen "Masumlar Apartmanı", başarılı performanslarıyla kendinden söz ettiren Ezgi Mola'ya "En İyi TV Kadın Oyuncu", Merve Dizdar'a ise "En İyi TV Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü getirdi.

"ESTETİK YAPTIRMADIM"

Estetik yaptırdığı iddialarına yanıt veren Ezgi Mola, "Arkadaşlar geçen aramızda konuştuk, ben oyuncu olmasaydım çok estetik yaptırırdım, ancak hiç yaptırmadım ve yapanlara da çok saygı duyuyorum. Tabi birisi uyurken bana estetik yapmışsa bilmiyorum" diyerek kahkaha attı.

Ezgi Mola ve Merve Dizdar, Hande Erçel-Kerem Bürsin çiftiyle uzun süre sohbet etti.

Oyuncu Miray Daner ile aşk yaşayan Oğulcan Engin, tek başına poz vermeyi tercih etti.

İşte 9. TV Yıldızları Ayaklı Gazete Ödülleri Kazananlar:

En İyi Romantik Komedi Dizisi: Sen Çal Kapımı/ FOX Tv

En iyi Romantik Komedi Kadın Oyuncu: Hande Erçel/ Sen Çal Kapımı

En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncu: Kerem Bürsin/ Sen Çal Kapımı

En İyi Dizi Çifti: Hande Erçel ve Kerem Bürsin/ Sen Çal Kapımı

En İyi TV Dizisi: Masumlar Apartmanı/ TRT 1

En İyi TV Kadın Oyuncu: Ezgi Mola/ Masumlar Apartmanı

En İyi TV Yardımcı Kadın Oyuncu: Merve Dizdar/ Masumlar Apartmanı

En İyi TV Dizi Senaristi: Mehmet Bozdağ/ Kuruluş Osman

En İyi TV Erkek Oyuncu: Burak Özçivit/ Kuruluş Osman

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Nurettin Sönmez/ Kuruluş Osman

En İyi Dijital Medya Dizisi: Aşk 101/ Netflix

En İyi Dijital Medya Dizisi Kadın Oyuncu: Alina Boz/ Aşk 101

En İyi Dijital Medya Dizisi Erkek Oyuncu: Kubilay Aka ve Mert Yazıcıoğlu/ Aşk 101

En İyi Film: Nasipse Adayız

En İyi Sinema Erkek Oyuncu: Ercan Kesal/ Nasipse Adayız

En İyi Sinema Kadın Oyuncu: Dilan Çicek Deniz/ Yarına Tek Bilet

En İyi Film Yönetmeni: Umut Evirgen/ Kimya

En İyi Gündüz Kuşağı Programı: Esra Erol'da/ ATV

En İyi Kadın Sunucu: Esra Erol/ Esra Erol'da - ATV

En İyi Moda Güzellik ve Sağlık Programı: Çağla ile Yeni Bir Gün/ Fox Tv

En İyi Kadın Haber Sunucu: Dilara Gönder/ SHOW Tv

En İyi Erkek Haber Sunucu: Cem Öğretir/ ATV

En İyi Erkek Sunucu: Acun Ilıcalı/ O Ses Türkiye - TV8

En İyi Yarışma Programı: Survivor/ TV8

En İyi Haber Programı: Cüneyt Özdemir/ YouTube

En İyi Spor Programı: Yüzde Yüz Futbol/ TRT 1

En İyi Erkek Şarkıcı: Edis

En İyi Kadın Şarkıcı: Zeynep Bastık

En İyi Albüm: Seni Soruyorlar/ Ersay Üner

En İyi Müzik Grubu: İkilem

En İyi Arabesk - Fantezi Kadın Sanatçı: Derya Bedavacı

En İyi Arabesk - Fantezi Erkek Sanatçı: Bilal Sonses

En İyi Hip - Hop ve R&B Şarkıcı: Gazapizm

Yılın En İyi Şarkısı: Dünyadan Uzak/ Sakiler

En İyi Müzikal Tiyatro Oyunu: Cimri

En İyi Müzikal Tiyatro Erkek Oyuncu: Serkan Keskin/ Cimri

En İyi Müzikal Tiyatro Kadın Oyuncu: Funda Eryiğit/ Fotoğraf 51

Yılın En İyi Youtuber'ı: Enes Batur

Yılın Yükselen Yıldızı: Miray Daner ve Hafsanur Sancaktutan

Yılın Yükselen Genç Yıldızları: Nilsu Berfin Aktaş, Aslıhan Karalar, Onur Seyit Yaran

Yılın Çıkış Yapan Haber Programı: Cem Küçük ve Aslı Hünel ile Günaydın Türkiye

Özel Ödül: Kürşad Tüzmen ile Benim Şehrim

Sosyal Sorumluluk Proje Ödülü: Scope "Birlikte Mümkün"

Özel Plaket: Rufat İsmailov