Ayakları Kesilen Köpeğe Yürüteç Desteği

Gaziantep'te yanlış tedavi dolayısıyla ön ayakları kesilen "Yağmur" isimli köpek, Mardin'de "hayat tamircisi" olarak tanınan Hasan Kızıl tarafından yapılan yürüteçle yeniden yürümeye başladı.

Alınan bilgiye göre, yanlış tedavi dolayısıyla ön ayakları kesilen köpek, Canlı Hayatını İyileştirme Derneği (CAHİDE) tarafından koruma altına alındı.

Köpeğin durumunun derneğin sosyal medya hesabından paylaşılması üzerine, Mardin'de yaşayan ve engelli hayvanlara kendi imkanlarıyla protez yapan kamuoyunda "hayat tamircisi" olarak tanınan Hasan Kızıl, "Yağmur" ismi verilen köpek için yürüteç yaparak Gaziantep'e geldi.

Dernekte yürütece yerleştiren köpek, yeniden yürümeye başladı.

CAHİDE Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeğin 10 ay önce ayakları kesilmiş halde derneğe getirildiğini söyledi.

"Yağmur" ismini verdiği köpeğe evinde baktığını aktaran Güneş, "Köpeğe protez yapılması için sosyal medya hesabımızdan paylaşımda bulundum. Derneğimizin başkanı Dr. Ufuk Tekbaş gerekli masrafları karşılayacaklarını söyledi. Bu sırada ilanımızı 'hayat tamircisi' diye bilenen Hasan Kızıl arkadaşımız görmüş. Kendisi sağ olsun yürüteç yaptı. Zannediyorum 2 aya kadar da protezleri gelecek. Yağmur güzel bir köpek, yürüyecek inşallah." diye konuştu.

Güneş, Mardin'den yardım gelmesinin çok sevindirici olduğunu ifade ederek, "Yağmur'un ilk halini görünce insanlığımdan utandım. Allah'ın can verdiği hayvanların bu kadar hor görülmemesi lazım. Yağmur'u yürütmek için elimizden geleni yapacağız. Özellikle Hasan Kızıl'a ve dernek başkanımıza verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyorum." dedi.

Hayvanları çok sevdiğini dile getiren Güneş, engelli hayvanların ise kendisinde ayrı bir yeri olduğunu sözlerine ekledi.