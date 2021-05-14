Ayakkabılarını fırlatarak İsrail'i protesto ettiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Ayakkabılarını fırlatarak İsrail'i protesto ettiler

Ayakkabılarını fırlatarak İsrail'i protesto ettiler
Demirören Haber Ajansı / Turgay İPEK - Haberler | Güncel

ERZURUM'da cuma namazı sonrası İsrail'in Filistinlilere yönelik düzenlediği saldırılar protesto edildi.

ERZURUM'da cuma namazı sonrası İsrail'in Filistinlilere yönelik düzenlediği saldırılar protesto edildi. Lala Paşa Camisi önünde toplanan kalabalık, ayakkabılarını fırlatarak İsrail'e tepki gösterdi.

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Erzurum'da cuma namazı için camilere giden vatandaşlar, çıkışta İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti. Merkez Yakutiye ilçesindeki Lala Paşa Camisi önünde toplanan cemaat, basın açıklamasının okunmasının ardından ayakkabılarını çıkararak fırlattı. İpekyolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyon Başkanı Muhammet Nuri Alim, İslam aleminde ayakkabı fırlatmanın en aşağılayıcı hareket olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Müslümanları katleden İsrail'i Allah kahretsin. Burada ayakkabı fırlatmamızın amacı İslam aleminde özellikle camilere ayakkabı ile girilmez. Bu en ağır en aşağılayıcı harekettir. Biz de ayakkabılarımızı İsrail'e fırlatarak onlardan daha aşağı bir mahlukatın olmadığını gösterdik. Bilindiği üzere daha önce de ABD başkanı, İMF başkanı ve Irak'ın eski cumhurbaşkanına ayakkabı fırlatılmıştı. Bu aşağılayıcı hareketi İsrail'e yaparak yeniden gündeme getirdik."

Kalabalık daha sonra araçlarına binerek oluşturdukları konvoyla protestolarını sürdürdü.


Ayakkabılarını fırlatarak İsrail'i protesto ettiler
Ayakkabılarını fırlatarak İsrail'i protesto ettiler
Ayakkabılarını fırlatarak İsrail'i protesto ettiler
Ayakkabılarını fırlatarak İsrail'i protesto ettiler
Ayakkabılarını fırlatarak İsrail'i protesto ettiler
Ayakkabılarını fırlatarak İsrail'i protesto ettiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgay İPEK

Erdoğan: 'Eğer İsrail'in Filistin'de ve bilhassa Kudüs'te sergilediği saldırganlığı derhal durdurmazsak, yarın herkes kendini bu vahşi zihniyetin...
Erdoğan: "Eğer İsrail'in Filistin'de ve bilhassa Kudüs'te sergilediği saldırganlığı derhal durdurmazsak, yarın herkes kendini bu vahşi zihniyetin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İsrail'in saldırıları) İslam İşbirliği Teşkilatı, derhal somut ve etkin bir tutum almazsa kendi varlığını inkar etmiş...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail'in saldırıları) İslam İşbirliği Teşkilatı, derhal somut ve etkin bir tutum almazsa kendi varlığını inkar etmiş...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Aykut Erdoğdu Sergey Lavrov Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Özcan Deniz Kenan Doğulu Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Metin Oktay Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ayakkabılarını fırlatarak İsrail'i protesto ettiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 14:51:01. #1.16#

title