Ayakkabı ile namaz kılınır mı? Diyanet fetvaları!
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Ayakkabı ile namaz kılınır mı? Diyanet fetvaları!

19.02.2021 14:31 | Son Güncelleme: 19.02.2021 14:34
Ayakkabı ile namaz kılınır mı? Diyanet fetvaları!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan Ayakkabı ile namaz kılınır mı konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki, ayakkabı ile namaz kılınır mı?

Dini konularda araştırma yapanlar Ayakkabı ile namaz kılınır mı, konusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıyla Ayakkabı ile namaz kılınır mı? konusunda fetva yayınladı. Peki, Ayakkabı ile namaz kılınır mı? İşte, detaylar

AYAKKABI İLE NAMAZ KILINIR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığının bilgilendirme amaçlı yayınladığı "Diyanete Soralım" programında ilgili soruya şu şekilde cevap verildi: "Namazın şartlarından birisi de necasetten taharetti. Yani elbisemizle namaz kıldığımızda ayakkabımız da dahil olmak üzere herhangi bir namaza engel necasetin olup olmamsın önemlidir. Olmaması gerekir. Dışarıyla temas halinde olan bir ayakkabının ki nereye bastığımız nerelere değdiği nasıl mikropların ve necasetlerin bulaştığını bilemediğimizden emin olmak için ayakkabımızı namazda çıkarırız. Bir ayakkabı tertemiz, necasetten arınmış paksa temizse bununla namaz kılınabilir. Cenaze namazında olduğu gibi."

CENAZE NAMAZI AYAKKABI İLE KILINABİLİR Mİ?

Bütün namazlarda olduğu gibi cenaze namazında da namaza mani olan pisliklerin giderilmesi (necasetten taharet) şarttır. Buna göre, cenaze namazı kılacak kimsenin ayakkabısında namaza engel bir pislik yoksa namazını ayakkabısıyla kılmasında dînen bir sakınca yoktur. Nitekim Resûlullah (s.a.s.), ayakkabıları ile cenaze namazına durmuş, Cebrail'in ayakkabılarına pislik bulaşmış olduğunu haber vermesi üzerine onları çıkarmıştır (Ebû Dâvûd, Salât, 91).

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