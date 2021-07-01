Ayakkabı cinayetinin sanığına 15 yıl hapis
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Ayakkabı cinayetinin sanığına 15 yıl hapis

Ayakkabı cinayetinin sanığına 15 yıl hapis
Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Haberler | Güncel

ANTALYA'da kendisini, mağazasından 80 bin lira değerinde yüzlerce çift ayakkabıyı çalmakla suçlayan Volkan Işık'ı (24) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapsi istenen Tuncay Turan (39), 15 yıl hapisle cezalandırıldı.

ANTALYA'da kendisini, mağazasından 80 bin lira değerinde yüzlerce çift ayakkabıyı çalmakla suçlayan Volkan Işık'ı (24) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapsi istenen Tuncay Turan (39), 15 yıl hapisle cezalandırıldı. Mahkeme, Turan'a, 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uyguladı.

Olay, geçen yıl 2 Nisan günü saat 21.30 sıralarında, Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Volkan Işık'ın Altınova Mahallesi'ndeki mağazasından 80 bin lira değerinde yüzlerce çift ayakkabı çalındı. Hırsızın peşine düşen Işık, iddiaya göre, çalınan ayakkabı modellerinden bazılarını Tuncay Turan'a ait ayakkabı mağazasında gördü. Bunun üzerine Volkan Işık, beraberinde babası Cahit Işık ve kardeşi Mücahit Işık ile yakınlarını alıp, Turan'ın mağazasına geldi. Burada çıkan kavgada Volkan Işık, bıçaklanarak öldürüldü. Cinayeti Tuncay Turan'ın yeğeni O.T. üstlendi. Ölen Volkan Işık'ın babası ve kardeşi ile diğer görgü tanıkları ise cinayeti Tuncay Turan'ın işlediğini söyledi. Gözaltına alınan Tuncay Turan tutuklandı, O.T. ise serbest bırakıldı.

'KEŞKE BÖYLE BİR OLAY YAŞANMASIYDI'Tuncay Turan hakkında, 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis istemiyle Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tuncay Turan, karar duruşmasına, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Sanık ve şikayetçi avukatları ise salonda hazır bulundu. Sanık avukatı Muhammet Çağrı Gökel, duruşmada Melek İpek davasını örnek göstererek, "Melek İpek için verilen karar bu dava için de verilmelidir. Melek İpek'in kendisine şiddet uygulayan ve ölümle tehdit eden maktulden kurtulmak için zamanı vardı. Ancak bizim olayımızda, müvekkilimizin böyle bir zaman kazanma şansı olmamıştır. Anlık gelişen bir olaydır. Müvekkilim o gün kendisine atılan uçan tekme ile yere düşseydi, belki şu an öldürülmüş ve karşınızda olmayacaktı" dedi. Son sözünde, "Keşke böyle bir olay yaşanmasıydı" diyen Tuncay Turan, pişman olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti sanık Tuncay Turan'ı önce ömür boyu hapse mahkum etti. Ancak olayda haksız tahrik olduğuna hükmeden heyet, cezayı 18 yıla indirdi. Duruşmalardaki tutum ve davranışlarını da indirim sebebi olarak gören mahkeme heyeti, sanığı 15 yıl hapse mahkum etti.


Ayakkabı cinayetinin sanığına 15 yıl hapis
Ayakkabı cinayetinin sanığına 15 yıl hapis
Ayakkabı cinayetinin sanığına 15 yıl hapis
Ayakkabı cinayetinin sanığına 15 yıl hapis
Ayakkabı cinayetinin sanığına 15 yıl hapis

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin

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