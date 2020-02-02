Ayak parmağıyla imza attığı yere yeni kollarıyla geldi

02.02.2020 08:41 | Son Güncelleme: 02.02.2020 08:41

ANTALYA'da 4 yıl önce geldiği organ nakli merkezinde çift kolu olmadığı için evraklara ayak baş parmağını basan ve geçen 26 Kasım'da çift kol nakli olan Yusuf Oğuz Şimşek, bu kez çift koluyla geldiği merkezde yetkililerle tokalaşıp teşekkür etti. Şimşek, "Yaklaşık 4 yıl sabır ve umutla bekledim. Bugün iki kolumla hayata daha farklı sarılıyorum" dedi.

Antalya'da, yaklaşık 5 yıl önce güneş enerjisi paneli montajı sırasında elektrik akımına kapılıp kollarını kaybeden Yusuf Oğuz Şimşek, 3 Ocak 2016'da Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne gelip çift kol nakli olmak istediğini bildirdi. Organ nakilleriyle Türkiye ve dünya çapında üne sahip merkezde yetkililerle görüşen Şimşek'e prosedür anlatıldı. AÜ Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Öğretim Üyesi eşi Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından muayenesi yapılan Yusuf Oğuz Şimşek, kompozit doku nakli konusunda bilgilendirildi.

Organ Nakli Koordinatörü Öğr. Gör. Nilgün Bilal'in odasına alınan Yusuf Oğuz Şimşek, çift kolu olmadığı için hazırlanan kayıt formunu, ayak baş parmağını basarak imzaladı. Bu anlar, fotoğraf kareleriyle de kayıt altına alındı ve Şimşek kompozit doku nakli için bekleme sırasına girdi. Geçen yıl 26 Kasım'da beyin ölümü gerçekleşen ve adı açıklanmayan erkek donörün, 1,5 ay önce organlarının bağışlanmasına dair vasiyet bırakması, üzerinden de organ bağış kaydı çıkması üzerine çift kol nakli için düğmeye basıldı.AÜ Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, Öğretim Üyesi eşi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın da aralarında bulunduğu ekip tarafından, erkek donörden alınan çift kol, 10 saat süren başarılı ameliyat sonrasında Yusuf Oğuz Şimşek'e nakledildi. Türkiye'nin 4'üncü çift kol nakillisi olan ve hastanedeki tedavisi tamamlanan Şimşek, bu yılın ilk haftasında taburcu edildi.Geçen günlerde AÜ Hastanesi'ne kontrole gelen Yusuf Oğuz Şimşek, Organ Nakli Koordinatörü Öğr. Gör. Nilgün Bilal'i odasında ziyaret ederek teşekkür etti. Ayak baş parmağıyla form imzaladığı odada yeni kollarıyla duygusal anlar yaşayan Şimşek, tokalaştığı Nilgün Bilal'e duygularını anlattı. Şimşek, "Yaklaşık 4 yıl sabır ve umutla bekledim. Bugün iki kolumla hayata daha farklı sarılıyorum. Organ bağışı, hayat kurtarıyor. Lütfen bağışçı olalım" dedi.Organ Nakli Koordinatörü Öğr. Gör. Nilgün Bilal, "Yaklaşık 4 yıl önce kayıt formuna ayak baş parmağını basarak isteğini kayıt altına aldığımız Şimşek, bugün nakilli çift koluyla bizi ziyarete geldi. O tarihte çift kol nakli olabilirliği açısından tüm ihtimalleri konuşup, kendisi ve ailesini kompozit doku nakli konusunda bilgilendirmiştik. Bekleme listesinde sabır ve umutla bekledi. Kendisini çift kol nakline hazır bulundurduk ve mutlu sona ulaştı" diye konuştu.ORGAN BEKLEYEN 26 BİN HASTA VAREn büyük sıkıntılarını yeterli organ bağışının olmaması olarak tanımlayan Bilal, şunları söyledi: "Organ bekleyen 26 bin hastamız var. Böbrek, karaciğer, kalp gibi organların bağışına oranla kompozit doku bağışı daha zor bir bağış. İnsanlar organ bağışı yapmakta zorlanıyorlar. Kaldı ki görünen organların bağışını yapmakta ise çok daha fazla zorlanıyorlar. Şu an kompozit doku bekleme listemizde aktif ve uygun olarak 42 çift kol nakli, 4 yüz nakli olmayı bekleyen adayımız var."NAKİLDEN SONRA BAŞVURU ARTIŞIYapılan her kompozit doku naklinden sonra müthiş bir başvuru artışı olduğunu belirten Nilgün Bilal, "Yusuf Oğuz'un naklinden sonra da çok sayıda arayan, başvuruda bulunan oldu. Kolu, ayağı olmayan hastalar büyük bir umutla bizi arıyor. Hepsi nakil için uygun olmayabiliyor, bilimsel kriterler var, yasal kriterler var. Hastalarımızı plastik cerrahi hocalarımız değerlendiriyor. Onların görüşleri doğrultusunda uygun olan hastaları listeye alıyoruz ve bekleyiş sürecine dahil ediyoruz" dedi.CİHAN TOPAL İLK ÇİFT KOL NAKİLLİ

Tarlada çalışırken iki kolunu silaj makinesine kaptıran Cihan Topal'a, Muğla'nın Milas ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Fatih Demirel'in kolları 2010'da nakledilmişti. AÜ Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından gerçekleştirilen çift kol nakli başarıyla sonuçlanmış, aynı hastanede 2012'de Atilla Kavdır'a, 2016'da da Mustafa Sağır'a çift kol nakli yapılmıştı. Ayrıca aynı ekip tarafından 5 yüz nakli ve dünyada ilk kez rahim nakli yapılmıştı.

Kaynak: DHA