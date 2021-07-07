Ayağından yaralandığı silahlı saldırıyı gülerek anlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ayağından yaralandığı silahlı saldırıyı gülerek anlattı

Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

ADANA'da, motosikletli saldırganın tabancayla rastgele ateş açtığı kahvede oturan Soner Aslan (46) bacağından, Edip Özşahin (60) ise ayağından vurularak yaralandı.

ADANA'da, motosikletli saldırganın tabancayla rastgele ateş açtığı kahvede oturan Soner Aslan (46) bacağından, Edip Özşahin (60) ise ayağından vurularak yaralandı. Ambulansı bekleyen Özşahin'in, yanındakilere olayı gülerek anlatması dikkat çekti.

Olay, saat 16.00 sıralarında, merkez Seyhan ilçesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre, motosikletle önüne geldiği kahveye doğru tabancayla rastgele ateş açtı. Kahvede oturan Soner Aslan bacağından, Edip Özşahin ise ayağından vurulup, yaralandı. Silahlı saldırgan ise motosikletle olay yerinden kaçtı. Çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada ambulansı bekleyen yaralı Özşahin'in, olayı yanındakilere gülerek anlatması dikkat çekti. İhbarla gelen sağlık ekibi, Soner Aslan ile Edip Özşahin'i ambulansla hastaneye götürdü. Polis ise silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.


Ayağından yaralandığı silahlı saldırıyı gülerek anlattı
Ayağından yaralandığı silahlı saldırıyı gülerek anlattı
Ayağından yaralandığı silahlı saldırıyı gülerek anlattı
Ayağından yaralandığı silahlı saldırıyı gülerek anlattı
Ayağından yaralandığı silahlı saldırıyı gülerek anlattı
Ayağından yaralandığı silahlı saldırıyı gülerek anlattı
Ayağından yaralandığı silahlı saldırıyı gülerek anlattı
Ayağından yaralandığı silahlı saldırıyı gülerek anlattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar

Şişli'de kasığından vurulan şahsın, uzun namlulu silahlarla 15 kişilik grup halinde mekan bastığı görüntüler ortaya çıktı
Şişli'de kasığından vurulan şahsın, uzun namlulu silahlarla 15 kişilik grup halinde mekan bastığı görüntüler ortaya çıktı
Resmi Gazete'de yayımlandı! 33 ile yeni emniyet müdürü atandı
Resmi Gazete'de yayımlandı! 33 ile yeni emniyet müdürü atandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Vladimir Putin Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Ajda Pekkan İbrahim Selim Selin Şekerci
Spor Ali Koç Mesut Özil Salih Uçan Metin Oktay Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ayağından yaralandığı silahlı saldırıyı gülerek anlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.07.2021 17:34:06. #1.13#

title