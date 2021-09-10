"Ayağım ağrıyor" deyip hastaneye gitti, bir gün sonra evinde ölü bulundu
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"Ayağım ağrıyor" deyip hastaneye gitti, bir gün sonra evinde ölü bulundu

'Ayağım ağrıyor' deyip hastaneye gitti, bir gün sonra evinde ölü bulundu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da, dün sabah ayağının ağrıdığını söyleyen ve komşuları tarafından hastaneye götürülen Halil Karanfil, bugün akşam saatlerinde evinin salonunda ölü bulundu. Karanfil'in birlikte yaşadığı annesinin de 5 yıl önce aynı salonda öldüğü öğrenildi. Olay yerine gelip kardeşinin yaşamını yitirdiğini gören Nihal Yağmurcağ, "Ah garip kardeşim" diyerek gözyaşı döktü.

Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 622 sokak üzerinde yer alan apartmanın giriş katında meydana gelen olayda, 13 yıldır aynı evde yaşayan Halil Karanfil, çarşamba günü sabah saatlerinde ayağının ağrıdığını söyleyerek komşularından yardım istedi. Komşularının yardımıyla hastaneye giden Karanfil, tedavisini olduktan sonra evine döndü.

HAREKETSİZ HALDE BULDULAR

Bunun sonrasında Karanfil'den bir daha haber alamayan ve evinin ışığının dün akşamdan bu yana açık olduğunu fark eden komşuları, bugün akşam saatlerinde kapıya gelerek pencereden içeri baktı. Halil Karanfil'in salonda hareketsiz yattığını gören komşuları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Savcılıktan alınan iznin ardından itfaiye ekipleri kapıyı kırdıktan sonra sağlık ekipleri içeri girdi. Yapılan incelemede Halil Karanfil'in hayatını kaybettiği belirlendi.

ABLASI FERYAT ETTİ

Acı haberi duyup olay yerine gelen Karanfil'in ablası Nihal Yağmurcağ, "Ah garip kardeşim benim" diyerek gözyaşı döktü. Yağmurçağ'ı yakınları ve komşuları teselli etti. Karanfil'in öldüğü salonda 5 yıl önce de beraber yaşadığı annesinin yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Halil Karanfil'in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'Ayağım ağrıyor' deyip hastaneye gitti, bir gün sonra evinde ölü bulundu
'Ayağım ağrıyor' deyip hastaneye gitti, bir gün sonra evinde ölü bulundu
'Ayağım ağrıyor' deyip hastaneye gitti, bir gün sonra evinde ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan

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