Ayağı kırık tavşan ameliyat edildi
Haberler » Güncel » Ayağı kırık tavşan ameliyat edildi - Haber

Ayağı kırık tavşan ameliyat edildi

IĞDIR Üniversitesi kampüs alanında yaralı halde bulunan tavşan, üniversitenin hayvan hastanesinde ameliyat edildi.

16.01.2020 10:38 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:38
Ayağı kırık tavşan ameliyat edildi

IĞDIR Üniversitesi kampüs alanında yaralı halde bulunan tavşan, üniversitenin hayvan hastanesinde ameliyat edildi. 

Bülent Yurtvesen Kampüsü arazisinde görevliler, yaralı halde yatan bir tavşan buldu. Üniversiteye ait hayvan hastanesine götürülen tavşanın çekilen röntgeni sonucu sol arka ayağında kırık tespit edildi. Hayvan hastanesi başhekimi araştırma görevlisi Gökhan Koçak, tavşanı ameliyat ederek kırık ayağını tedavi etti. Antibiyotik tedavisine başlanan tavşan, ayağı iyileştikten sonra doğaya bırakılacak.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler