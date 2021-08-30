Ayağı kırık olarak bulunan yavru kedi yardım bekliyor
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Ayağı kırık olarak bulunan yavru kedi yardım bekliyor

Ayağı kırık olarak bulunan yavru kedi yardım bekliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Develi ilçesinde sokakta ayağı kırık şekilde bulunan yavru kedi tedavi için yardım bekliyor.

Kayseri'nin Develi ilçesinde sokakta ayağı kırık şekilde bulunan yavru kedi tedavi için yardım bekliyor.

İlçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde yaşayan Ali Kılınç, sokakta ayağı kırık halde kedi buldu. Kılınç; kedinin kırık ayağına rağmen oldukça hareketli ve oyun oynamayı çok sevdiğini söyledi. Kediyi bulan Ali Kılınç, ellerinden geldiği kadar kediyi tedavi etmeye çalıştıklarını ancak profesyonel müdahalenin gerektiğini dile getirdi. Ali Kılınç; "Yavru kedimizi gece bulduk, önce oyun oynadığını sandık ama sonradan topalladığını fark ettik. Sokakta tek başına yaşadığını öğrenince sahiplenmeye ve elimizden geldiği kadar tedavi etmeye karar verdik. Kırık ayağına rağmen kedimiz çok hareketli ve oyun oynamayı çok seviyor, geldiği günden beri evin neşe kaynağı oldu. Kırılan ayağını sabitledik, ama kırık taze olmadığı için pek bir faydası olmadı, profesyonel müdahale şart. Bulunduğumuz bölgedeki veterinerlere gittik, ancak yapamadıklarını söylediler" dedi.

Ailece kediyi çok sevdiklerini ve benimsediklerini söyleyen Ali Kılınç; "Yavru kedimizle çok mutluyuz. O da bizimle mutlu ama sağlığına bir an önce kavuşması gerekiyor" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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