Aya Nikola kimdir? Aya Nikola tarihte kimdir? Aya Nikola kilisesi nerede?
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Aya Nikola kimdir? Aya Nikola tarihte kimdir? Aya Nikola kilisesi nerede?

20.01.2021 21:56 | Son Güncelleme: 20.01.2021 22:00
Aya Nikola kimdir? Aya Nikola tarihte kimdir? Aya Nikola kilisesi nerede?

Aya Nikola, Likya'nın Myra yöresinde (Demre) yaşamış bir 4. yüzyıl Hristiyan azizi. Yunanistan'ın, Rusya'nın, çocukların ve denizcilerin azizi kabul edilir. Aya Nikola adına kurulmuş pek çok şehir ve kilise bulunur. Peki Aya Nikola kimdir? Tekfur Aya Nikola tarihte kimdir? Aya Nikola kilisesi nerede?

Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonunda ortaya çıkan Aya Nikola karakteri vatandaşların dikkatinden kaçmadı. Peki Aya Nikola kimdir? Aya Nikola tarihte kimdir? Aya Nikola kilisesi nerede?

AYA NİKOLA KİMDİR?

Aya Nikola, Likya'nın Myra yöresinde (Demre) yaşamış bir 4. yüzyıl Hristiyan azizi.

AYA NİKOLA MANASTIRI TARİHİ

Kayalara oyularak meydana getirilmiş kademe halinde hücreler vardır. Kuzey tarafta merdivenle ayazmaya inilmektedir. Kilisenin doğusunda ikinci bir giriş daha bulunmaktadır. 19'uncu yüzyılda Rumlar tarafından kaya galerilerinin önü ahşap bir girişle tamamlanmış, ancak bu bölüm daha sonra ortadan kaldırılmıştır.

Aya Nikola Manastırı, Türkiye'de Kırklareli ilindeki Kıyıköy, Vize kasabasında bulunan dünyanın en eski taş oyma manastırlarından biridir.

6. yüzyıldaki I. Justinianus dönemine (MS 527-565) ait olup, kaya manastırlarının en iyi örneklerindendir. 19. yüzyılda önüne ahşap bir mekân ilave edilmiş ise de bu bölümden günümüze herhangi bir kalıntı ulaşmamıştır.

AYA NİKOLA MANASTIRI NEREDE?

Kıyıköy Aya Nikola Manastırı, Kıyıköy Kasabası Papuçdere yolu üzerinde güney yamaçta, kasabaya 700 metre mesafededir. Bizans Dönemi kaya manastırlarının en iyi örneklerindendir. Zemin katta kilise, daha aşağıda ayazma, üst bölümde ise keşişlere mahsus bölümler bulunmaktadır.

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