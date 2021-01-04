Ay Lav Yu Tuu filmi konusu nedir? Ay Lav Yu Tuu oyuncuları kimlerdir?
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Ay Lav Yu Tuu filmi konusu nedir? Ay Lav Yu Tuu oyuncuları kimlerdir?

04.01.2021 18:07 | Son Güncelleme: 04.01.2021 18:10
Ay Lav Yu Tuu filmi konusu nedir? Ay Lav Yu Tuu oyuncuları kimlerdir?

Bu akşam TV 8 ekranlarında Sermiyan Midyat'ın sevilen filmi Ay Lav Yu filminin ikincisi olan Ay Lav Yu Tuu filmi yer alacak. Seyirciler Ay Lav Yu Tuu filminin konusunu ve oyuncularını araştırmaya başladı. Peki Ay Lav Yu Tuu filmi konusu nedir? Ay Lav Yu Tuu oyuncuları kimlerdir? işte detayları...

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Ay Lav Yu filminin devam filmi, Ay Lav Yu Tuu filmi gişede büyük ilgi görmüştü ve televizyon ekranlarında da aynı ilgiyi gördü. Gişeden sonra televizyonda ekrana gelen Ay Lav Yu Tuu filmi bu akşam TV 8 ekranlarında olacak. Ay Lav Yu Tuu konusu, Ay Lav Yu Tuu özeti, Ay Lav Yu Tuu oyuncuları gibi konuları araştırılıyor. İşte Ay Lav Yu Tuu filmi detayları...

Ay Lav Yu Tuu filmi konusu nedir? Ay Lav Yu Tuu oyuncuları kimlerdir?

AY LAV YU TUU FİLMİ KONUSU NEDİR?

"Ay Lav Yu" filminin ikincisi "Ay Lav Yu Tuu" filminde de seyircilerçok güldü! Amerika'da eğitim alıp kendi köyü Tınne'ye dönen İbrahim'in (Sermiyan Midyat) iki kültür arasında yaşadığı olayları neşeli ve kendine has bir üslupla sinemaya taşıyan Sermiyan Midyat, ikinci hikâyede de bu farklılıklardan besleniyor ve seyircileri kahkaha tufanına sokuyor!

Birinci filmde, Tınne Köyü'ne Amerikalı bir gelin gelişiyle başlayan macera, bu kez İbrahim'in Amerika'ya gitme macerasıyla devam ediyor. Filmde neredeyse tüm Amerika'nın kalkıp Tınne'ye gelmesiyle kahkaha dolu olaylar birbirini izliyor.

AY LAV YU TUU OYUNCULARI KİMLERDİR?

Yönetmen: Sermiyan Midyat

Oyuncular:

  • Sermiyan Midyat
  • Nikki Leigh
  • Steve Guttenberg
  • Natalie Burn
  • Kevork Malikyan
  • Gizem Karaca
  • Bora Akkaş
  • Tuna Orhan

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2017 (112 dk)

Vizyon Tarihi: 22 Eylül 2017

Senaryo: Sermiyan Midyat

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