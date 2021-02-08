Ay burcu nedir? Ay burcu özellikleri nedir? Ay burcu hesaplama nasıl yapılır?
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Ay burcu nedir? Ay burcu özellikleri nedir? Ay burcu hesaplama nasıl yapılır?

08.02.2021 11:57 | Son Güncelleme: 08.02.2021 12:00
Ay burcu nedir? Ay burcu özellikleri nedir? Ay burcu hesaplama nasıl yapılır?

Astroloji biliminde birçok terim var, bunlardan biri de Ay burcu. Birçok kişi burcu ve yükselenini bilir ancak Ay burcu aynı ilgiyi görmez. Ay burcu nedir? Ay burcu özellikleri nedir? Ay burcu hesaplama nasıl yapılır?

Doğduğumuz anda gökyüzünde Güneş'in bulunduğu konum doğum burcumuzu oluştururken; Ay'ın bulunduğu konum da Ay burcumuzu belirler. Kısaca Ay buru, Güneş burçlarından farklılaşan ve doğduğunuzda Ay'ın bulunduğu aya göre hesaplanan burçtur.

AY BURCU NEDİR?

Ay burcu, doğduğunuz günde Ay'ın bulunduğu konumdur. Ay, yaklaşık olarak 2.5 günde bir burç değiştirir. Hangi burçta konumlanmışsa, o burcun özelliklerini yeryüzüne yansıtır. Çünkü yükselen burç nasıl bizim dışarıya yansıttığımız yüzümüzse, ay burcumuz ise dışarıya belli etmediğimiz düşüncelerimiz ve duygularımızdır.

Ay burçlarının anlamları:

AY KOÇ BURCUNDA: Yakıtı yeni başlangıçlardır ve bir şeylere heveslenerek hareket etmektir. Eğer hevesini kırarsanız daha onu geri o hedefe döndüremezsiniz.

AY BOĞA BURCUNDA: Yakıtı konforlu yaşamaktır. Huzursuz bir ortam veya konforsuz bir yer onu mutsuz edebilir ve doğasını asla sergileyemez.

AY İKİZLER BURCUNDA: Yakıtları iletişim kurabiliyor olmalarıdır. Sorularına cevap bulamazlarsa Huzursuz yapıları onları oldukça gerebilir. Bir şeyleri kafaya takmamaya çalışırlar. Takarlarsa saplantı haline getirirler.

AY YENGEÇ BURCUNDA: Yakıtları sevgi ve merhamettir. Asla akıl ve kalp arasında bir mücadeleye girmemelidirler. Bir olaya hazırlıksız yakalanma korkuları yüzünden bazen hayatı kaçırabilirler.

Ay burcu nasıl hesaplanır?

Ay burcu bulma işlemi sırasında kişinin doğduğu yerin coğrafi koordinatları, doğum tarihi ve saati kullanılarak yıldız haritası oluşturulur. Oluşturulan haritada ayın konumu bulunurak işlemler tamamlanır.

Hesaplama aracı ne kadar doğru sonuçlar veriyor?

Yer ve zaman bilgisi gerçeğe yakın bir şekilde girildiği takdirde gökteki cisimlerin konumları detaylı olarak hesaplandığından, sonuçlar da yüksek keskinlikte olacaktır. Bununla birlikte girdiğiniz yerde o tarihte yaz saati uygulaması olup olmadığı otomatik olarak kontrol edilmekte ve işlemler buna göre yapılmaktadır.

Ay burcu cinsiyete göre değişir mi?

Yıldız haritası, cinsiyet ile alakalı olmadığından ay burcu da cinsiyet ile alakalı değildir. Hesaplamada sadece doğum yeri ve zamanı belirleyici olmaktadır.

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