AXS Coin Nedir? Axie Infinity Coin Yorum ve Grafiği! AXS Coin hakkında detaylar...

AXS coin nedir sorusu ile AXS coin yorum ve grafiği araştırılıyor. Axie Infinity coin, kısmen oyuncuları tarafından sahip olunan ve işletilen blockchain tabanlı bir ticaret ve savaş oyunudur.

Axie Infinity bugünkü fiyatı ₺69,72 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺2.504.024.820 TRY. Axie Infinity son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #232, piyasa değeri ₺3.015.609.754 TRY. Dolaşımdaki arz 43.253.284 AXS coin ve maksimum seviyede. 270.000.000 AXS coin.

Axie Infinity (AXS) Coin Nedir?



Axie Infinity, kısmen oyuncuları tarafından sahip olunan ve işletilen blockchain tabanlı bir ticaret ve savaş oyunudur.

Pokémon ve Tamagotchi gibi popüler oyunlardan esinlenen Axie Infinity, oyuncuların Axies olarak bilinen token tabanlı yaratıkları toplamasına, üretmesine, yetiştirmesine, savaşmasına ve takas etmesine olanak tanır.

Bu Eksenler çeşitli şekillerde olabilir ve su, canavar, kuş, böcek, bitki ve sürüngen parçaları dahil olmak üzere 500'den fazla farklı vücut parçası mevcuttur. Her tür sınıfından parçalar dört farklı nadirlik ölçeğinde gelir: ortak, nadir, ultra nadir ve efsanevi - ve Axies, vücut parçalarının herhangi bir kombinasyonuna sahip olabilir, bu da onları oldukça değişken ve genellikle nadir ve benzersiz kılar.

Her Axie, farklı niteliklere ve güçlere sahip, değiştirilebilir olmayan bir jetondur (NFT) ve kazanan ekip, bir Axie'nin istatistiklerini yükseltmek veya vücut parçalarını geliştirmek için kullanılan daha fazla deneyim (tecrübe) puanı kazanarak 3'e 3 savaşlara girilebilir. Bu Axies, Axie pazarında kullanılabilen veya satılabilen yeni ve benzersiz yavrular üretmek için bir araya getirilebilir.

Axie Infinity ekosistemi, Axie Infinity Shards (AXS) olarak bilinen kendine özgü bir yönetim jetonuna da sahiptir. Bunlar, kilit yönetim oylamalarına katılmak için kullanılır ve sahiplere Axie Topluluk Hazinesindeki fonların nasıl harcanacağı konusunda bir söz hakkı verir.

Axie Infinity'nin Kurucuları Kimlerdir?

Axie Infinity, 2018 yılında, öncelikle Vietnam merkezli bir ekibe sahip teknoloji odaklı bir oyun geliştiricisi olan Sky Mavis tarafından oluşturuldu. Trung Nguyen ve Aleksander Larsen tarafından ortak kuruldu.

Trung Nguyen, platformun şu anki CEO'sudur. Nguyen, bilgisayar yazılımı mühendisliği bölümünden mezun oldu ve Axie Infinity'yi kurmadan önce Anduin İşlemlerinde yazılım mühendisi olarak çalıştı.

Eski rekabetçi oyuncu Aleksander Larsen, platformun kurucu ortağı ve COO'su olarak da kabul ediliyor. Larsen, 2017'den beri blockchain oyunlarında çalışıyor. Daha önce Norveç Hükümeti Güvenlik Teşkilatı için üst düzey güvenlik görevlisi olarak çalıştı ve halen Blockchain Game Alliance'da Yönetim Kurulu Sekreteri olarak görev yapıyor.

Axie Infinity ekibi toplamda 25 tam zamanlı çalışandan oluşmaktadır ve bunların çoğu oyun geliştirme konusunda tecrübelidir.

Axie Infinity'yi Benzersiz Yapan Nedir?

Her Axie, her biri kendi savaş hareketine sahip olan yüzlerce farklı potansiyel vücut parçasından altısına sahiptir. Bu, Axies arasında esasen sonsuz çeşitlilik yaratır, çoğu Axies nispeten zayıf istatistiklere sahipken, vücut parçalarının en güçlü kombinasyonuna sahip olanlar inanılmaz istatistiklere sahip olabilir.

Diğer bazı blok zinciri tabanlı savaş ve yetiştirme oyunlarının aksine, her Axie, Axies popülasyonunu kontrol etmeye yardımcı olmak için toplamda yalnızca yedi kez yetiştirilebilir.

Axie Infinity, oyuncuların kendi Axie'lerini üremek için uygun bir eşleşme bulmalarına yardımcı olacak ve nadir veya güçlü bir yavru üretme şansını en üst düzeye çıkaracak kendi çiftleşme merkezine sahiptir. Axies üretmek için Small Love Potion (SLP) tokenlerine ek olarak 0,005 ETH'ye mal oluyor.

AXS simgesi sahiplerinden yakında mümkün olacak hissesini düzenli ödülleri almak için kendi belirteçleri. Ancak diğer bazı hisseli varlıkların aksine, AXS sahiplerinin de ödüllerini talep etmek için oy vermeleri ve oynamaları gerekecek.

Dolaşımda Kaç Axie Infinity (AXS) Parası Var?

Axie Infinity (AXS) tokenleri toplam 270 milyon token arzına sahiptir. Bunun dışında, Kasım 2020 ortası itibariyle yaklaşık 53,5 milyon token dolaşımdaydı.

Toplam arzın% 11'i Binance Launchpad IEO satışına katılanlara tahsis edildi ve% 4'ü özel bir satışla satıldı. Buna ek olarak,% 29'u stake ödülleri için,% 20'si havuz kazanmak için oyuna,% 21'i takıma,% 7'si danışmanlara ve% 8'i ekosistem fonuna ayrılıyor.

Binance Research tarafından belirtildiği gibi mevcut sürüm programına göre, AXS tokenlerinin % 100'ü 2026'nın başlarında dolaşımda olacak.

Axie Infinity Ağı Nasıl Güvende Tutulur?

Axie Infinity (AXS) belirteci, Ethereum blok zincirinde başlatılan bir ERC-20 belirtecidir . Sonuç olarak, Ethereum'un çalışma kanıtı (POW) fikir birliği mekanizması ile güvence altına alınmıştır .

Axie Infinity, 2021'in başlarında, Axies, Land ve diğer oyun içi öğe tokenleri dahil olmak üzere NFT tokenlerini Loom Network'ten Ronin olarak bilinen Ethereum'da özel olarak oluşturulmuş bir yan zincire taşımayı planlıyor.

Ronin, Axie Infinity için oluşturulmuş, uygulamaya özel bir yan zincirdir. Axie Infinity oyununun arkasındaki geliştirme firması olan Sky Mavis tarafından geliştiriliyor ve neredeyse anında işlem onaylarını, azaltılmış gaz ücretlerini desteklemek ve Axie Infinity ölçeğine yardımcı olmak için tasarlandı.

Axie Infinity'yi (AXS) Nereden Satın Alabilirsiniz?

2020 Kasım ayının ortalarından itibaren Axie Infinity (AXS) yalnızca tek bir değişim platformunda işlem görebilir: Binance . Dört işlem çifti ile listelenir: AXS/ USDT, AXS/ BTC, AXS/ BUSD ve AXS/ BNB.