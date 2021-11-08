Avusturya Gönüllüleri Derneğinden Çatak'taki öğrencilere giyim yardımı

VAN (İHA) - Avusturya Gönüllüleri Derneği, Van'ın Çatak ilçesine bağlı Reşan Mahallesi'ndeki Caziye-İbrahim İzsiz İlköğretim Okulundaki 100 öğrenciye giyim yardımında bulundu.

Dernek üyeleri tarafından getirilen yardım paketleri, okul idaresi tarafından tespit edilen 100 öğrenciye dağıtıldı. İçinde kışlık bot, mont, bere ve atkı bulunan hediye paketlerini alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı. Burada açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Sevim Sevinç, "Öğretmenlerimiz tarafından sosyal medya üzerinden yapmış oldukları yardım taleplerine imkanlarımız doğrultusunda cevap vermeye çalışıyoruz. Şu anda Van-Siirt sınırındayız. Ziyaret ettiğimiz okulumuz da ilçe merkezine en uzak okullarımızdan biri, ama mesafeler ne kadar uzak olursa olsun kurduğumuz gönül köprüleri ile bir araya gelebiliyoruz. Ekip arkadaşlarımız ile özverili bir çalışma sürdürerek her sene 5 bin çocuğu ağır kış şartlarında bir nebze olsa da rahat ettirmek için uğraşıyor, sevinçlerine ortak oluyoruz. Çocuklarımız hediyelerini aldıklarında onların yüzündeki mutluluğu, yüreklerindeki sıcaklığı tarif edecek kelimeler bulamıyorum. Buraya yapılan yardım ilk olmadığı gibi son da olmayacak. Önümüzdeki aylarda Van, Hakkari, Ağrı, Şanlıurfa, Mardin, Sivas, Giresun, Samsun, Ankara ve Amasya illerimizde etkinliklerimize devam edeceğiz" dedi.

Öğrencileri sevindirmek adına pasta kesimi yapılarak meyve suyu eşliğinde öğrencilere dağıtıldı. - VAN