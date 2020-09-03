Avusturya, Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'a sahip çıktı: Erdoğan ve Türkiye'ye teslim olmamalıyız
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Avusturya, Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'a sahip çıktı: Erdoğan ve Türkiye'ye teslim olmamalıyız

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'ın Türkiye karşısında yalnız bırakılmaması gerektiğini belirterek, "Erdoğan'ın baskı ve şantajlarına boyun eğmemeliyiz" dedi.

Avusturya, Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'a sahip çıktı: Erdoğan ve Türkiye'ye teslim olmamalıyız
03.09.2020 23:22 | Son Güncelleme: 03.09.2020 23:28

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Yunanistan'ın, sınırlarını koruma konusunda desteklenmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'karşıtlığıyla' bilinen Avusturya Şansölyesi ayrıca 'Erdoğan'ın baskı ve şantajlarına boyun eğmemeliyiz' dedi.

Kurz, mülteci krizinin 5. yıl dönümünde Avusturya televizyonuna verdiği röportajda, bu yılın başlarında Yunanistan-Türkiye sınırında yaşanan gerginliğe değindi.

"TÜRKİYE'YE TESLİM OLMAMALIYIZ"

"Erdoğan ve Türkiye'ye teslim olursak, o zaman iyi geceler Avrupa" şeklinde konuşan Kurz, Birliğin "kaçan kitleleri silah olarak kullanmakla" suçladığı Erdoğan'ın şantajına izin vermemesi gerektiğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I SUÇLAMIŞTI

Daha önceki açıklamalarında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk-Yunan sınırındaki mültecileri "silah olarak kullandığını" öne süren Avusturya Başbakanı, "Yunan sınırı başta olmak üzere dış sınırlarımızda yasa dışı göçü durdurmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Euronews.com

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