Avusturya'da koronavirüs salgını için tuvalet kağıdından posta pulu basıldı
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Avusturya'da koronavirüs salgını için tuvalet kağıdından posta pulu basıldı

25.10.2020 15:49 | Son Güncelleme: 25.10.2020 15:53
Avusturya'da koronavirüs salgını için tuvalet kağıdından posta pulu basıldı

Avusturya Ulusal Posta Servisi, ülkede koronavirüsle mücadelenin sembolü haline gelen yavru fil figürlü tuvalet kağıdından posta pulu bastırdı.

Avusturya Ulusal Posta Servisi, ülkede koronavirüsle mücadelenin sembolü haline gelen yavru fil figürlü tuvalet kağıdından posta pulu bastırdı. 

Posta Servisi, özel üretim tuvalet kağıdı posta pulu ile koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmeyi amaçlıyor.  Avusturya'da koronavirüsün ilk dalgası sırasında yayınlanan kamu spotlarında, bir yavru filin annesini takip ederken aralarında bıraktığı mesafe kadar halkın sosyal mesafe bırakması anlatılmıştı. 

GELİRİ HAYIR VAKIFLARINA BAĞIŞLANACAK

Tuvalet kağıdı materyalinden yapılan posta pulunun üzerinde de "Bizi birbirimize bağlayan mesafeler" yazıldı. Pullar, tanesi 2,75 Euro'dan satışa çıkacak ve tüm gelir hayır vakıflarına bağışlanacak. 


Avusturya'da koronavirüs salgını için tuvalet kağıdından posta pulu basıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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