Avusturya'da hükümet krizi: Başbakan Kurz güven oylamasından geçemedi

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, parlamentoda yapılan güvensizlik oylamasını kaybetti. Kurz böylece ülke tarihinin güvensizlik oylaması sonucu görevden alınan ilk başbakanı oldu.

Ana muhalefetteki Sosyal Demokratlar tarafından verilen önergeye geçen haftaya kadar Kurz'un iktidar ortağı olan aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) de destek verdi. Euronews.com'da Görüntüle