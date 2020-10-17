Avusturya'da Covid-19 vakaları artmaya devam ediyor
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Avusturya'da Covid-19 vakaları artmaya devam ediyor

17.10.2020 22:29 | Son Güncelleme: 17.10.2020 22:33
Avusturya'da Covid-19 vakaları artmaya devam ediyor

Avusturya'da son 24 saatte bin 747 kişide korona virüs tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 64 bin 495'e ulaştı.

Avusturya'da son 24 saatte bin 747 kişide korona virüs tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 64 bin 495'e ulaştı.

Avrupa'da Covid-19 bilançosu artmaya devam ediyor. Avusturya Sağlık Bakanlığı verilene göre, son 24 saatte bin 747 kişide korona virüs tespit edildiği, vakaların 828'nin başkent Viyana'da bulunduğu belirtildi. Bakanlık, toplam vaka sayısının 64 bin 495'e, toplam can kaybının ise 907'ye ulaştığını aktardı. Avusturya hükümeti, ülkeden artan Covid-19 vakaları nedeni ile yeni önlemler almaya hazırlanırken, alınan yeni önlemlerin 19 Ekim'de duyurulması bekleniyor.

Ülke genelinde şu anda toplu taşımada ve kapalı mekanlarda maske takma zorunluluğu bulunurken, dış mekanlarda ise maske takmak zorunlu değil. Kafe ve restoranlara gelen müşterilerin ise kimlik bilgileri kayıt altına alınıyor. Bilgileri kayıt altına almayan işletmelere para cezası kesiliyor.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg bugün Covid-19 testi pozitif çıkmış, tüm hükümet üyelerine önlem amaçlı test yapılmıştı. - VİYANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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