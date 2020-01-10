Avusturya'da Boşnak asıllı Alma Zadic'in bakan olmasının ardından artan ırkçı saldırılara sert tepki
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Boşnak asıllı Alma Zadic'i yeni kurulan hükümette bakan olarak atamasının ardından sosyal medyada artan ırkçı ve nefret içerikli saldırılara sert tepki gösterdi
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Boşnak kökenli milletvekili Alma Zadic'i yeni kurulan hükümette bakan olarak atamasının ardından sosyal medyada artan ırkçı ve nefret içerikli saldırılara sert tepki gösterdi.
Ülkede merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi arasında yaklaşık iki aydır süren görüşmelerin ardından koalisyon kurulmuştu. Euronews.com'da Görüntüle