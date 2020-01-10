Avusturya'da Boşnak asıllı Alma Zadic'in bakan olmasının ardından artan ırkçı saldırılara sert tepki
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Avusturya'da Boşnak asıllı Alma Zadic'in bakan olmasının ardından artan ırkçı saldırılara sert tepki

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Boşnak asıllı Alma Zadic'i yeni kurulan hükümette bakan olarak atamasının ardından sosyal medyada artan ırkçı ve nefret içerikli saldırılara sert tepki gösterdi

10.01.2020 18:21 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:21
Avusturya'da Boşnak asıllı Alma Zadic'in bakan olmasının ardından artan ırkçı saldırılara sert tepki

Başbakanı , Boşnak kökenli milletvekili Alma Zadic'i yeni kurulan hükümette bakan olarak atamasının ardından sosyal medyada artan ırkçı ve nefret içerikli saldırılara sert tepki gösterdi.


Ülkede merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi arasında yaklaşık iki aydır süren görüşmelerin ardından koalisyon kurulmuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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